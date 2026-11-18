В четверг, 19 ноября, в западных регионах Казахстана ожидается сухая погода, однако в ряде областей синоптики прогнозируют туманы, гололедицу и сильный ветер.

По данным РГП "Казгидромет", 19 ноября в Уральске и Западно-Казахстанской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью температура опустится до 0…-2 °C, днем составит +3…+5 °C.

В Атырау и Атырауской области также без осадков, ночью и утром на западе и юге региона ожидается туман. Ночью столбики термометров покажут +2…+4 °C, днем воздух прогреется до +8…+10 °C.

В Актау и Мангистауской области прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и утром на севере области ожидается туман, а в центре порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Температура ночью - +5…+7 °C, днем - +12…+14 °C.

В Актобе и Актюбинской области ожидается переменная облачность без осадков. Ночью и утром на севере и северо-востоке региона возможен туман, на дорогах - гололед. Температура ночью составит -3…-5 °C, днем - +1…+3 °C.