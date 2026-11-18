17 ноября на площади Первого Президента заместитель акима города Жандос Дуйсенгалиев провёл проверку готовности коммунальных служб к предстоящему зимнему периоду. В ходе мероприятия была представлена специальная техника, оборудование и инвентарь, которые будут задействованы при уборке снега и обеспечении бесперебойной работы городского хозяйства в холодное время года. Сотрудники коммунальных предприятий продемонстрировали готовность к работе в условиях снегопадов, гололёда и сильных морозов и в случае ЧС.

По словам заместителя акима города, в этом году при подготовке к зиме были учтены ошибки и недостатки предыдущего сезона. Проведена дополнительная работа по укреплению материально-технической базы, увеличено количество специализированной техники и рабочих бригад. Необходимые ремонтные работы завершены в установленные сроки. Кроме того, финансирование коммунальных служб поступает своевременно, задолженности перед предприятиями нет. Это позволяет организациям планомерно готовиться к сезонным нагрузкам и выполнять поставленные задачи без задержек.

Особое внимание в ходе подготовки уделили организации уборки снега. Как показывает практика прошлых лет, с первыми обильными снегопадами на городских дорогах, вблизи остановок общественного транспорта, на мостах и перекрёстках могут возникать затруднения движения. Чтобы не допустить подобных ситуаций, в этом году ДЭП усилил подготовительные мероприятия: обновил парк техники и привлёк дополнительные рабочие бригады.

В зимний период к очистке улиц и дорог от снега планируется привлечь почти тысячу человек. Для обеспечения эффективной и своевременной уборки территорий ДЭП предусмотрел шесть основных маршрутов (в прошлом году их было пять-прим.автора). Работы будут организованы с учётом загруженности городских улиц и интенсивности движения. В первую очередь от снега будут очищать остановки общественного транспорта, основные магистрали, мосты, а также территории возле социальных объектов.

Для повышения эффективности работ предприятие закупило девять единиц вспомогательной техники и подготовило 35 тысяч тонн инертных материалов, необходимых для обработки дорог в период гололёда. В настоящее время на балансе ДЭП находится 217 единиц различной техники. В зимний период, с учётом привлечённых дополнительных ресурсов, её количество планируется увеличить до 400–450 единиц. Это позволит коммунальным службам оперативнее реагировать на изменения погодных условий и одновременно проводить работы на нескольких участках города.

Стоит отметить, что с 1 ноября ДЭП перешёл на двухсменный режим работы. Благодаря этому коммунальные службы могут охватывать большие территории и поддерживать необходимый темп уборки в течение суток.

К предстоящим холодам готовятся не только дорожные и коммунальные предприятия, но и другие городские службы, от бесперебойной работы которых зависит комфорт и безопасность жителей. Аварийные бригады электросетевой компании, газовая служба, специалисты водоканала и медицинские работники также подтвердили готовность к работе в зимних условиях. Они обеспечены необходимым оборудованием, инструментами и транспортом для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации и обращения горожан.

В частности, профильные специалисты готовы принимать необходимые меры при возникновении перебоев в электроснабжении, газоснабжении и водоснабжении. В период низких температур особое значение приобретает своевременное устранение неисправностей на инженерных сетях. Для этого предусмотрено дежурство аварийных бригад, которые смогут оперативно выезжать на места происшествий и проводить восстановительные работы.

К зимнему сезону подготовились и сотрудники полиции. Служебные автомобили проверены на техническую исправность и готовы к эксплуатации в условиях низких температур. Полицейские также продолжают проводить разъяснительную работу с населением, напоминая водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, учитывать погодные условия, соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными на скользких участках дорог.

В целом подготовка городских служб к зимнему периоду направлена на обеспечение безопасности жителей, бесперебойную работу городской инфраструктуры и поддержание порядка на улицах. Увеличение количества техники и рабочих, своевременное финансирование, создание запасов необходимых материалов и переход на усиленный режим работы должны позволить коммунальным предприятиям справляться с сезонными нагрузками.