Самолет, поезд или авто: какие лимиты на багаж действуют при въезде в Казахстан

Разбираем, сколько товаров, алкоголя и техники разрешено ввезти в Казахстан без пошлины на разных видах транспорта и сколько придется доплатить за перевес или дорогие покупки.

Казахстанцам напомнили действующие правила ввоза товаров для личного пользования и объяснили, как рассчитывается таможенная пошлина при превышении веса или стоимости багажа, сообщает Uchet.kz. Ограничения зависят от того, каким способом человек пересекает границу.

Лимиты беспошлинного ввоза

Нормы ввоза товаров из стран, не входящих в ЕАЭС, различаются в зависимости от транспорта:

Самолетом: разрешено ввозить товары стоимостью до 10 тысяч евро и весом до 50 кг.

разрешено ввозить товары стоимостью до 10 тысяч евро и весом до 50 кг. На машине, поезде или пешком: лимиты строже - до 500 евро и до 25 кг.

лимиты строже - до 500 евро и до 25 кг. В почтовых посылках: стоимость не должна превышать 200 евро, а вес - 31 кг.

Отдельные правила действуют для совершеннолетних граждан (от 21 года) на алкоголь и табак. Без пошлины можно привезти до трех литров алкоголя (за объем от 3 до 5 литров придется доплатить по 10 евро за литр), а также до 200 сигарет или 250 граммов табака.

Как считают пошлину за перевес

Если лимиты превышены, сбор рассчитывается по большему из двух показателей: либо 30% от суммы превышения стоимости, либо из расчета не менее 4 евро за каждый лишний килограмм (для посылок ставка ниже - 15%, но не менее 2 евро за килограмм).

Пример: если при въезде на машине общая стоимость вещей составляет 800 евро при весе 30 кг, перевес по стоимости равен 300 евро (пошлина 90 евро), а по весу - 5 кг (пошлина 20 евро). К уплате принимается бо́льшая сумма - 90 евро.

Таможня также может обратить внимание на количество техники: даже если один новый ноутбук и смартфон укладываются в лимит, три одинаковых ноутбука заставят инспекторов усомниться в том, что вещью будут пользоваться исключительно в личных целях. В таком случае товары придется декларировать по общим правилам с уплатой пошлин и НДС.

Куда платить при перевесе

При наличии лишнего веса или стоимости багажа пассажиру необходимо пройти через «красный» коридор и заполнить декларацию. Инспектор рассчитает сумму в евро, после чего ее можно оплатить в тенге по курсу Нацбанка - через терминалы в зоне оформления или мобильные приложения банков.