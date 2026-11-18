50 невест и всего два жениха: что происходит вокруг фейковой свадьбы в Уральске

Один из самых неожиданных моментов - распределение ролей. Уже около 50 девушек готовы стать невестами, а вот женихов пока нашлось всего двое.

В Уральске готовятся провести необычную вечеринку - фейковую свадьбу. На один вечер совершенно незнакомые люди смогут стать родственниками, друзьями и коллегами жениха и невесты. Организатором выступил ведущий мероприятий Егор Везенчук. Эту идею он подсмотрел в Москве, где подобные вечеринки начали появляться несколько лет назад: давно хотел привезти формат в Уральск, но всё откладывал.

Решиться помог обычный пост в Threads. Егор написал о задумке, не указав ни даты, ни места, ни стоимости участия. Сам он тогда ещё не знал, как именно будет проходить праздник.

- Я ожидал, что пост вызовет интерес, но на такой шквал откликов не рассчитывал, - признаётся организатор.

После публикации с ним начали связываться потенциальные партнеры. В итоге нашелся банкетный зал, который согласился принять вечеринку и предоставить еду и напитки.

По задумке, это будет настоящая свадьба со всеми привычными атрибутами: женихом, невестой, банкетом, конкурсами, танцами и борьбой за букет. Только вместо реальных родственников и друзей - незнакомые люди, которые на один вечер станут одной большой семьей. Каждый сможет выбрать себе роль: родственника, коллеги, друга или просто гостя.

- Многим нравится сама атмосфера свадьбы: конкурсы, танцы, борьба за букет невесты. Именно это и хочется повторить. Всё будет как на обычной свадьбе, - объясняет Егор.

Пока с распределением ролей складывается дисбаланс: желающих примерить образ невесты уже около полусотни, а вот претендентов на роль жениха - всего двое. Сейчас организаторы продолжают искать главного героя вечера, дружку и других участников свадебной семьи. Мама жениха уже есть, но ещё нужны папа жениха, родители невесты, дяди, тёти и другие родственники. Впрочем, выбирать конкретную роль необязательно - можно просто прийти гостем и включиться в происходящее. Участники уже предлагают собственные идеи для сценария: например, кто-то хочет прийти в образе цыганки-предсказательницы, а кто-то - сыграть бывшую, которая неожиданно появится на свадьбе и устроит драму.

Вечеринка пройдёт 5 декабря в 19:00, билет обойдётся в 15 000 тенге с человека. Оплатить его нужно заранее - бронирование возможно только по полной предоплате. Егор признаётся, что рассчитывать на окупаемость проекта не приходится: для него это прежде всего возможность попробовать новый формат развлечений и привнести что-то необычное в городскую жизнь. Событие организуют официально, через ИП. Полноценный сценарий команда начнёт готовить примерно за неделю до даты, когда станет понятно точное число участников и распределение ролей. Безопасности тоже уделят внимание: гостей в сильном алкогольном или наркотическом опьянении не допустят, а если кто-то начнёт нарушать правила и вести себя неподобающе, его выведет охрана.