Токаев обсудил подготовку к поездке в США на саммит G20 по приглашению Трампа

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу со специальным представителем по США Ержаном Казыханом, на которой обсудили подготовку к предстоящей поездке главы государства в Майами, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи Ержан Казыхан доложил о работе по организации визита в США для участия в саммите G20, куда казахстанского лидера пригласил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

По итогам обсуждения Касым-Жомарт Токаев поставил перед ведомствами конкретные задачи, направленные на дальнейшее укрепление расширенного стратегического партнёрства между Казахстаном и США.