В Уральске СПК "Акжайык" начала напрямую развозить по магазинам базовые продукты из стабфонда. Об этом сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

- В магазины Уральска начали напрямую везти картофель и лук от местных фермеров. Продукция появилась на полках 54 торговых точек, включая супермаркеты "Алтындар", "Пешеход", "Фудлайн", "Суровский", "Анвар", "Дина" и "Вега". Ежедневно в магазины поступает 10 тонн картофеля и 2 тонны лука, - пояснили в ведомстве.

СПК отпускает овощи с учётом НДС по 160 тенге за килограмм картофеля и 145 тенге за лук. С учётом небольшой торговой наценки магазинов картофель на полках стоит от 176 до 184 тенге, а лук - от 160 до 167 тенге.

- Всего для стабфонда закупили 6 050 тонн картофеля и 830 тонн лука. Благодаря прямым поставкам цены в магазинах заметно упали: раньше товар шёл через посредников-оптовиков и стоил гораздо дороже. Кроме того, сейчас из стабфонда в магазины поступают яйца категории C1, растительное масло и молоко, - отметили в департаменте.

А уже в декабре начнётся продажа моркови (1 220 тонн) и капусты (1 230 тонн). Овощи из стабфонда будут продавать вплоть до мая 2027 года. Это поможет сдержать цены для горожан и поддержать местных производителей, гарантированно выкупая у них урожай.