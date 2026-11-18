В Абу-Даби завершился Кубок азиатских наций по шахматам 2026 года, по итогам которого женская сборная Казахстана вошла в тройку призёров, сообщается на официальном сайте Казахстанской федерации шахмат.

В женском турнире за награды боролись 12 национальных команд. На пути к пьедесталу казахстанские шахматистки обыграли соперниц из Шри-Ланки, Узбекистана, Новой Зеландии, Монголии и Индии, завершили вничью встречу со сборной России и уступили только команде Китая.

По итогам всех туров сборная Казахстана в составе Меруерт Камалиденовой, Ксении Балабаевой, Елназ Калиахмет, Лии Курмангалиевой и Зарины Нургалиевой заняла третье место. Золото турнира досталось россиянкам, а серебряные медали забрали представительницы Китая.

Мужская сборная Казахстана остановилась в шаге от наград, финишировав четвёртой. Честь страны на турнире защищали Денис Махнёв, Алишер Сулейменов, Алдияр Ансат, Даниял Сапенов и Жандос Агманов. Победу в мужской сетке также одержали российские шахматисты, второе место заняла Индия, а замкнула тройку лидеров сборная Китая.