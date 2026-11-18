1 июня 2009 года Airbus A330 авиакомпании Air France выполнял рейс из Рио-де-Жанейро в Париж. На борту находились 228 человек — 216 пассажиров и 12 членов экипажа, передает МойГород.

Самолёт пересекал Атлантический океан, когда попал в район сильной грозовой активности. Вскоре экипаж передал автоматические сообщения о технических неисправностях, после чего связь с лайнером оборвалась.

Самолёт упал в океан. Погибли все находившиеся на борту. Поначалу следов катастрофы почти не было: поисковые группы обнаружили лишь отдельные обломки и тела погибших. Основная часть фюзеляжа оставалась на глубине нескольких тысяч метров.

Разбившийся самолёт за 1 год и 4 месяца до катастрофы. Фото: Википедия

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Пилотам пришлось управлять самолетом вручную. Однако экипаж не смог правильно оценить ситуацию: лайнер потерял подъемную силу и перешел в режим сваливания. Самолет продолжал снижаться, а пилоты так и не смогли восстановить управление. Вскоре Airbus рухнул в океан. Все 228 человек погибли.

Основная часть самолета оставалась на глубине около четырех километров. Поисковые операции продолжались почти два года: основные обломки и бортовые самописцы нашли лишь в 2011 году.

Найденная часть вертикального хвостового стабилизатора рейса 447. Фото: Википедия

Расследование показало, что катастрофа стала результатом целой цепочки событий: отказа датчиков скорости из-за обледенения, неправильных действий экипажа и неспособности пилотов своевременно распознать опасный режим полета. Окончательный отчет французского Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (BEA) был опубликован в июле 2012 года.

Трагедия рейса AF447 стала одним из самых известных примеров того, как сочетание технических проблем и человеческого фактора может привести к катастрофе даже на современном пассажирском самолете.

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Мемориал рейсу 447. Фото: Википедия

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