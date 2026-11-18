Мощная солнечная буря способна не только вызвать полярное сияние, но и нарушить работу критически важной инфраструктуры на Земле. В марте 1989 года геомагнитная буря вывела из строя энергосистему канадской провинции Квебек: около шести миллионов человек остались без электричества более чем на девять часов. Сегодня подобное событие могло бы затронуть гораздо больше сфер повседневной жизни — от мобильной связи и навигации до водоснабжения и работы больниц, передает МойГород.

Как солнечная буря погрузила Квебек во тьму

Инцидент произошел 13 марта 1989 года. За несколько дней до этого на Солнце произошел мощный выброс вещества — облако заряженных частиц направилось к Земле и достигло ее 12 марта. Взаимодействие солнечного выброса с магнитным полем нашей планеты вызвало сильную геомагнитную бурю.

Вскоре на линиях электропередачи канадской компании Hydro-Québec начали возникать колебания напряжения. В ночь на 13 марта ситуация резко ухудшилась. Изменения магнитного поля Земли вызвали появление дополнительных электрических токов в протяженных линиях электропередачи. Они нарушили работу оборудования, которое отвечало за поддержание стабильного напряжения в энергосистеме.

Читайте также: Угроза из космоса: мощный взрыв может оставить Землю без защиты от солнечного излучения

В 2:44 ночи по местному времени защитные устройства начали отключать элементы сети. За считаные секунды произошла цепная реакция: энергосистема Квебека практически полностью вышла из строя. Провинция погрузилась во тьму более чем на девять часов.

Фото: Canva

Без электричества остались около шести миллионов человек. По данным канадской базы природных и техногенных происшествий, отключение затронуло почти 6,9 миллиона потребителей. Последствия почувствовали и другие энергосистемы Северной Америки, хотя наиболее масштабный сбой произошел именно в Квебеке.

После происшествия специалисты Hydro-Québec провели расследование и изменили настройки защитного оборудования. Компания также внедрила систему наблюдения, позволяющую отслеживать влияние геомагнитных возмущений на электросеть в режиме реального времени.

Что произойдет, если такая буря случится сегодня

В 1989 году отключение электричества на несколько часов стало серьезной проблемой. Но современное общество гораздо сильнее зависит от стабильной работы энергосистем. Электричество необходимо не только для освещения домов: от него зависят связь, транспорт, банковские операции, работа медицинских учреждений, водоснабжение и множество других повседневных процессов.

Если мощная геомагнитная буря вызовет масштабный сбой энергосетей сегодня, последствия могут выйти далеко за пределы обычного отключения света.

Могут возникнуть перебои с мобильной связью и интернетом. Базовые станции сотовой связи, серверы и сетевое оборудование нуждаются в постоянном электропитании. Резервные аккумуляторы и генераторы способны поддерживать работу части инфраструктуры, однако их ресурсы ограничены. При длительном отключении связь в отдельных районах может стать недоступной.

Проблемы могут затронуть водоснабжение и канализацию. Насосные станции, очистные сооружения и системы распределения воды во многом зависят от электричества. Если резервное питание не сможет обеспечить их полноценную работу, в некоторых населенных пунктах могут возникнуть перебои с подачей воды и отведением сточных вод.

Фото: Canva

Могут нарушиться транспортные и навигационные системы. Геомагнитные бури способны влиять на спутниковую навигацию GPS и другие системы определения местоположения. Кроме того, перебои с электричеством могут затронуть светофоры, железнодорожную инфраструктуру, аэропорты и зарядные станции. Это не означает, что весь транспорт остановится одновременно, однако отдельные системы могут работать с ограничениями.

Под угрозой окажется работа больниц и других важных учреждений. Медицинские организации используют резервные генераторы, но они рассчитаны на определенное время работы и требуют топлива и технического обслуживания. При продолжительном отключении электричества поддерживать привычный режим работы больниц будет сложнее.

Читайте также: Солнце выбросило мощный импульс энергии: чем это грозит Земле

Еще одна проблема — повреждение самих трансформаторов и другого оборудования энергосетей. Если техника выйдет из строя, простого включения электричества может оказаться недостаточно: некоторые элементы придется ремонтировать или заменять. Это способно продлить восстановление энергоснабжения.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) предупреждает, что сильные космические погодные явления могут влиять на электросети, спутники, радиосвязь и навигацию. Американская геологическая служба (USGS) также изучает уязвимость энергосистем к токам, возникающим во время геомагнитных возмущений.

Может ли история Квебека повториться?

Полностью исключить подобный сценарий нельзя. Солнце регулярно выбрасывает в космос потоки заряженных частиц и плазмы, однако далеко не каждый такой выброс достигает Земли и вызывает сильную магнитную бурю. Масштаб последствий зависит от мощности события, его направления, скорости движения облака плазмы и особенностей конкретной энергосистемы.

При этом опыт Квебека показал, насколько быстро космическое явление может повлиять на инфраструктуру целого региона. События 1989 года стали одним из наиболее известных примеров того, что солнечная активность способна создавать угрозы не только для спутников и радиосвязи, но и для привычной жизни миллионов людей.

Сегодня энергетические компании используют системы мониторинга и защиты, а специалисты совершенствуют прогнозирование космической погоды. Однако сильная геомагнитная буря по-прежнему остается фактором риска, который необходимо учитывать при защите критически важной инфраструктуры.