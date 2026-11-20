Суббота, 21 ноября, пройдет под символом колеса и может вернуть в жизнь события и людей из прошлого. Некоторым предстоит вновь встретиться с теми, кто когда-то играл важную роль в их судьбе, а другим — столкнуться с ситуациями, которые напомнят о прежних ошибках, передает МойГород.

Однако возвращение прошлого будет связано не только с воспоминаниями и ностальгией. Этот период может стать возможностью переосмыслить прежний опыт, исправить допущенные ошибки и избавиться от эмоционального груза, который мешал двигаться дальше.

Воскресенье, 22 ноября, напротив, будет обладать сильной созидательной энергетикой. Удача может сопутствовать тем, кто не захочет тратить выходной впустую и решится перейти от слов к действиям. При этом важно учитывать выводы, сделанные накануне, и не повторять прежних ошибок.

Астрологи советуют не торопиться с важными решениями в воскресенье: поспешные шаги могут оказаться неверными. Кому из знаков зодиака звезды обещают особенно интересные выходные?

Телец

В жизни Тельцов может неожиданно появиться человек, который когда-то был им очень дорог. Возможно, представители знака уже давно не вспоминали о нем, однако эта встреча, согласно прогнозу, окажется неслучайной.

Человек из прошлого может сообщить Тельцам информацию, которая до сих пор оставалась для них неизвестной. Полученные сведения способны повлиять на дальнейшие планы и помочь по-новому взглянуть на некоторые обстоятельства.

Если представители знака сумеют правильно распорядиться этой информацией и не ограничатся одними размышлениями, они смогут добиться более заметных результатов. Это касается как профессиональной сферы, так и личной жизни.

Весы

Весам предстоит получить серьезный толчок к переменам. Обстоятельства могут буквально подтолкнуть представителей знака к действиям в тех сферах жизни, которые давно требуют внимания.

Весы и сами понимают, что нуждаются в переменах, однако привычка долго сомневаться и взвешивать все варианты мешала им сделать первый шаг. В ближайшие дни ситуация может измениться: откладывать решения станет сложнее, а необходимость действовать — очевиднее.

Если представители знака воспользуются этим моментом и проявят решительность, в скором времени они смогут заметить существенные положительные изменения в своей жизни.

Стрелец

Стрельцы, несмотря на присущую им решительность, в последнее время могли оказаться в ситуации, когда не знали, как поступить дальше. Даже привычная уверенность в собственных силах не помогала им сдвинуться с места.

В выходные представители знака могут получить важную подсказку, которая поможет разобраться в происходящем и определить правильную последовательность действий.

Вероятнее всего, это произойдет во время разговора с человеком, которому Стрельцы полностью доверяют. Поэтому им стоит внимательно прислушаться к его словам и не отмахиваться от советов.

После этого многое будет зависеть уже от самих представителей знака. Им предстоит перейти от размышлений к действиям, а двигаться вперед Стрельцы умеют.