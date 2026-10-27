Женщина пережила ураган в океане и 41 день в одиночку боролась за жизнь

В 1983 году американка Тами Олдхэм Эшкрафт отправилась через Тихий океан на парусной яхте вместе со своим женихом Ричардом Шарпом. Однако во время плавания судно попало в мощный ураган. Мужчина исчез за бортом, а яхта получила серьёзные повреждения.

Тами осталась одна посреди океана, примерно в 1,5 тысячи миль от ближайшего берега. Несмотря на травмы, нехватку ресурсов и отсутствие работающей навигационной аппаратуры, ей удалось выжить и добраться до Гавайев спустя 41 день. Об этом рассказывали сама Эшкрафт и американские СМИ, передает МойГород.

Плавание, которое обернулось катастрофой

В сентябре 1983 года 23-летняя Тами и её 34-летний жених Ричард отправились из Таити в Сан-Диего. Им предстояло перегнать яхту Hazana к побережью США. Плавание должно было занять около месяца, однако примерно через три недели пара оказалась на пути урагана «Рэймонд».

Шторм сопровождался мощными ветрами и огромными волнами. Ричард оставался на палубе, а Тами спустилась вниз по его просьбе. Вскоре сильный удар заставил яхту перевернуться, а сама женщина потеряла сознание.

Тэми Эшкрафт и Ричард Шарп. Фото: silavetra.com

Когда она пришла в себя, прошло около суток. Судно было сильно повреждено, мачты сломаны, а оборудование вышло из строя. Ричарда рядом не оказалось. Его страховочный трос оставался закреплённым на яхте, но сам мужчина исчез. Впоследствии его официально признали пропавшим без вести в море.

41 день в открытом океане

Тами пришлось справляться не только с последствиями шторма, но и с тяжёлой травмой головы, истощением и горем. Надежда на быстрое спасение таяла: связь не работала, а электронное оборудование, которое могло помочь определить местоположение яхты, было выведено из строя.

Женщина решила самостоятельно направить повреждённое судно к Гавайям. Для этого ей пришлось соорудить временный парус и использовать сохранившиеся навигационные инструменты. Определять своё положение она пыталась с помощью секстанта — прибора для навигации по небесным светилам, — а также часов.

Каждый день требовал от неё новых усилий. Нужно было следить за состоянием яхты, экономить припасы и поддерживать движение в нужном направлении. При этом она не знала, удастся ли ей найти сушу или встретить другое судно.

Тэми на борту Hazana. Фото: silavetra.com

Позже Эшкрафт рассказывала, что переживала тяжёлые эмоциональные периоды и неоднократно плакала. Ей приходилось бороться не только за физическое выживание, но и с отчаянием.

Как её нашли

После 41 дня в море яхта приблизилась к Большому острову Гавайского архипелага. Тами заметила японское исследовательское судно Hokusei Maru, которое занималось изучением кальмаров, и подала сигнал бедствия с помощью сигнальных ракет.

Экипаж заметил повреждённую яхту и помог отбуксировать её к гавани Хило. Там женщину передали сотрудникам береговой охраны. Так завершилось испытание, во время которого она несколько недель оставалась практически без связи с внешним миром.

История, которая получила продолжение

Тэми Эшкрафт после спасения. Фото: silavetra.com

Спустя годы Тами Олдхэм Эшкрафт рассказала о случившемся в книге Red Sky in Mourning, опубликованной в 2002 году. Впоследствии её история легла в основу фильма «Во власти стихии» (Adrift), вышедшего в 2018 году.

Однако для самой Тами спасение не означало, что пережитое осталось позади. Ей потребовалось время, чтобы справиться с утратой жениха и последствиями травмы. Несмотря на произошедшее, она не отказалась от моря и продолжила заниматься парусным спортом.

История Эшкрафт стала одним из известных примеров выживания в открытом океане. Оказавшись на повреждённой яхте далеко от суши, без надёжной связи и навигационной электроники, она сумела использовать свои знания, импровизировать и продержаться до встречи со спасателями.