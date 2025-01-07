Как изменилась численность Казахстана в 2024 году

По данным данным аналитиков, на 1 декабря в Казахстане проживали 20 265 320 человек. По сравнению с началом 2024 года казахстанцев стало больше на 231 478 человек. Естественный прирост составил 217 133 человека, сальдо миграции – 14 345 человек.

По данным данным аналитиков, на 1 декабря в Казахстане проживали 20 265 320 человек. По сравнению с началом 2024 года казахстанцев стало больше на 231 478 человек. Естественный прирост составил 217 133 человека, сальдо миграции – 14 345 человек.

В Казахстане насчитывается три города-миллионника:

Алматы (2 286 328 человек);

Астана (1 520 756 человек);

Шымкент (1 253 280 человек).

Среди областей больше миллиона жителей насчитывают Туркестанская (2 154 304 человека), Алматинская (1 557 932 человека), Жамбылская (1 222 411 человек) и Карагандинская (1 134 002 человека) области.

Большинство казахстанцев являются жителями городов – 12 629 615 человек. В сельской местности проживает 7 519 966 казахстанцев.

В новогоднюю ночь в роддомах Казахстана появился на свет 181 ребёнок. Под Новый год в стране родились 105 мальчиков и 76 девочек. Больше всего «новогодних» новорождённых в Туркестанской области (34), второе место делят Алматы и Алматинская область (по 17 детей), на третьем месте Шымкент (16 младенцев). По данным управления здравоохранения ЗКО, в новогоднюю ночь в родильных домах области родилось 16 детей, из которых 12 мальчиков, включая одну двойню, и 4 девочки.