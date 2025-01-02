В новогоднюю ночь в ЗКО родилась двойня

По данным управления здравоохранения ЗКО, в новогоднюю ночь в родильных домах области родилось 16 детей, из которых 12 мальчиков, включая одну двойню, и 4 девочки.

Как сообщили в министерстве здравоохранения, в Мангистауской области также родилась одна двойня. Самое большое количество новорожденных зарегистрировано в Туркестанской области — 34 малыша. На втором месте Алматы и Алматинская область, где появились на свет по 17 новорожденных. Замыкает тройку лидеров по рождаемости город Шымкент — здесь 16 семей отметили пополнение. В столице республики в новогоднюю ночь родились 10 малышей, как и в прошлом году на эту дату.