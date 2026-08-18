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Социум

Защита алиментов и единый QR: Нацбанк Казахстана обновит правила банковских операций

Началось обсуждение новых поправок.
Варвара Тыщенко
Защита алиментов и единый QR: Нацбанк Казахстана обновит правила банковских операций
Иллюстративное изображение создано с помощью ИИ

Национальный банк Казахстана опубликовал для публичного обсуждения проект поправок в постановления правления, регулирующие работу банковской сферы. Документ, размещенный на портале "Открытые НПА", затронет порядок защиты алиментов, правила перевода денег и развитие Межбанковской системы мобильных платежей.

Среди ключевых изменений - расширение защиты средств, предназначенных для детей и нетрудоспособных граждан, а также дальнейшая интеграция единого QR-кода для платежей.

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Полная защита алиментов от списываний

Новые поправки закрывают существующие лазейки, которые позволяли изымать алиментные выплаты в счет долгов. Теперь эти средства окажутся под двойной защитой.

- Уточнение порядка защиты алиментов от взысканий третьих лиц направлено на улучшение положения граждан - счета получателей алиментов на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц будут защищены не только от взысканий банками по просроченной задолженности, но и от взысканий судебных исполнителей, - отметили в Нацбанке.

Развитие межбанковских платежей и переводы за рубеж

Отдельный блок изменений касается внедрения единой системы мобильных платежей (единого QR). Регулятор планирует расширить спектр доступных сервисов и поднять лимиты на переводы между физлицами.

- Развитие новых сервисов Межбанковской системы мобильных платежей направлено на повышение доступности межбанковских сервисов для населения, - добавили в регуляторе.

Кроме того, ужесточаются требования к международным переводам без открытия счета в рамках борьбы с отмыванием доходов: при отправке денег получателям из других стран в заявлении придется обязательно указывать данные документа, удостоверяющего личность. Проект также определяет перевод денег по процедурам банкротства.

Публичное обсуждение документа на портале продлится до 1 сентября.
 

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