Пассажирский самолет врезался в гору: погибли все 234 человека

Все находившиеся на борту 234 человека погибли — 222 пассажира и 12 членов экипажа.

26 сентября 1997 года пассажирский Airbus A300 авиакомпании Garuda Indonesia потерпел катастрофу при заходе на посадку в аэропорт Медана на индонезийском острове Суматра. Самолёт столкнулся с горной местностью в условиях крайне плохой видимости. Все находившиеся на борту 234 человека погибли — 222 пассажира и 12 членов экипажа, передает МойГород.

Рейс GA152 выполнялся из Джакарты в Медан. Полёт проходил штатно до начала снижения к аэропорту назначения. В районе Медана в тот период наблюдалось сильное задымление, вызванное масштабными лесными и торфяными пожарами. Дым значительно ухудшил видимость и осложнил работу экипажа при заходе на посадку.

Разбившийся самолёт за 8 лет и 10 месяцев до катастрофы

Последние минуты полёта

При подготовке к посадке диспетчеры давали экипажу указания по изменению курса. На определённом этапе пилотам необходимо было выполнить поворот вправо, чтобы выйти на нужную траекторию захода на посадочную полосу.

Ситуация осложнилась путаницей в переговорах между экипажем и диспетчером. В тот день в районе аэропорта находился ещё один самолёт с номером рейса 152, принадлежавший другой авиакомпании. Из-за этого диспетчер первоначально использовал неправильный позывной, что стало одним из факторов возникшей путаницы.

В результате экипаж и диспетчер по-разному понимали направление дальнейшего манёвра. Самолёт оказался на траектории, ведущей к возвышенности.

Одновременно Airbus продолжал снижение. По данным расследования, экипаж не успел вовремя заметить, что самолёт оказался ниже заданной высоты. Ситуацию усугубляла плохая видимость: дым практически скрывал окружающий рельеф.

Незадолго до столкновения второй пилот обратил внимание на высоту полёта. Экипаж попытался скорректировать положение самолёта, однако времени для выхода из опасной зоны уже не оставалось.

Самолёт столкнулся с деревьями и горным рельефом. Катастрофа произошла примерно в 27 километрах от порога взлётно-посадочной полосы. Все 234 человека на борту погибли.

Что установило расследование

Расследование Национального комитета по безопасности на транспорте Индонезии показало, что катастрофа стала результатом сочетания нескольких факторов.

Одной из основных причин стала путаница с направлением поворота во время наведения самолёта диспетчером. Ошибка привела к тому, что экипаж сосредоточился на изменении курса и потерял контроль за вертикальным положением воздушного судна. В результате самолёт продолжил снижение ниже установленной высоты и столкнулся с деревьями на высоте около 1550 футов над уровнем моря.

Следствие также обратило внимание на проблемы в подготовке пилотов к работе с конкретной модификацией Airbus A300. Самолёт имел аналоговое навигационное оборудование, отличавшееся от систем другой версии A300, на которой экипаж также проходил подготовку. Это могло увеличить нагрузку на командира воздушного судна в критический момент.

Ещё одним фактором стало неисправное, по неустановленной причине, предупреждение системы GPWS, предназначенной для своевременного оповещения экипажа об опасном сближении с землёй. Расследование также выявило недостатки в картах, которыми пользовались диспетчеры при наведении самолётов в районе Медана.

Последствия катастрофы

Катастрофа стала самой смертоносной в истории Индонезии

На борту находились граждане нескольких государств. Большинство погибших составляли граждане Индонезии, однако среди пассажиров также были граждане Японии, Германии, Тайваня, США, Великобритании, Канады, Австралии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Италии, Малайзии, Пакистана, Южной Африки и других стран.

После катастрофы спасатели и специалисты начали поисковые работы в горной лесистой местности. Из-за характера разрушения самолёта и труднодоступности места происшествия работы были сложными.

Из 234 погибших удалось идентифицировать 186 человек. Останки ещё 48 жертв, личности которых установить не удалось, были захоронены в общей могиле недалеко от аэропорта Медана.

Катастрофа рейса GA152 стала крупнейшей авиационной катастрофой в истории Индонезии по числу погибших. Она также стала одним из наиболее известных случаев, когда сочетание плохой видимости, ошибок в работе диспетчерской службы и действий экипажа привело к столкновению пассажирского самолёта с землёй во время захода на посадку.