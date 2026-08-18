Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Неделя на исправление: в школьных автобусах Актобе выявили нарушения

При этом сами водители озвучили встречные проблемы.
Варвара Тыщенко
Неделя на исправление: в школьных автобусах Актобе выявили нарушения
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Сотрудники актюбинской полиции провели масштабную инспекцию транспорта, предназначенного для перевозки детей в школы. В ходе первичного осмотра правоохранители зафиксировали порядка 10 технических и организационных недочетов, сообщает Polisia.kz.

Проверка охватила исправность ключевых узлов автобусов, наличие необходимой документации, а также комплектацию аптечками и огнетушителями. Владельцам техники, где обнаружили проблемы, выдали официальные предписания - на исправление ситуации им отвели ровно семь дней.

Главный баннер

- По итогам первичной проверки выявили около 10 недостатков. По ним владельцам автобусов выдали предписания об устранении нарушений в течение недели, - уточнили в ведомстве.

В полиции подчеркнули, что повторные проверки будут жестче: если перевозчики не устранят замечания в срок, их привлекут к ответственности. При этом сами водители школьных автобусов озвучили встречные проблемы - они попросили убрать хаотичную парковку у остановок, установить камеры видеонаблюдения возле школ и обновить дорожную разметку. Стражи порядка пообещали взять эти обращения в работу.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article