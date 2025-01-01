Куда сводить ребёнка на каникулах в Уральске?

Каждый родитель хочет, чтобы ребёнок провел свои каникулы насыщенно и с пользой. Редакция «МГ» сделала подборку мест для детей, куда можно сходить на каникулах.

Вот и наступили долгожданные новогодние каникулы. Дети с нетерпением и радостью ждали отдыха и новогодней сказки. Некоторые родители уже заранее распланировали отдых для своих детей, ну а те, кто ещё не успел этого сделать, могут выбрать что-то из нашей подборки.

Итак, куда сводить и чем занять своего ребёнка, чтобы скучать никому не пришлось?

1. Сводите ребёнка в кинотеатр на незабываемый фильм или мультфильм.

Посмотреть кино-новинки можно в трёх кинотеатрах Уральска, которые расположены в торгово-развлекательных комплексах:

ТРЦ City Center, кинотеатр Cinema Park (проспект Абая, 101, +7 705 535 41 11);

(проспект Абая, 101, +7 705 535 41 11); РЦ «Галактика» (проспект Абая, 61/1, +7 771 017 77 11);

ТРК «Орал», Kinoplexx Uralsk, (проспект Абулхаир хана, 179, +7 775 007 57 57);

2. Посетите с ребенком театры. В Уральске их два: Областной казахский драмтеатр, но он сейчас закрыт на ремонт. Но есть Областной русский драматического театра, который расположен по адресу: ул. Нурпеисовой, 17. По номеру 503407, вы можете уточнить репертуар.

3. Самое время посетить музеи Уральска.

Областной краеведческий музей (проспект Назарбаева,184);

Дом-музей Емельяна Пугачева (проспект Назарбаева, 35);

Музей «Старый Уральск» (ул.Кайрата Жумагалиева, 49. Телефон для справок: +7 702 216 96 32);

Музей Пушкина (проспект Назарбаева, 168а );

Музей художника Сакена Гумарова (улица К.Аманжолова, 120. Телефон для справок: +7 (7112) 51‒20‒43);

Дом-музей Маншук Маметовой (улица Сарайшык, 51. Телефон для справок: +7 (7112) 50‒46‒93);

Музей природы и экологии (проспект Назарбаева 151/2. Телефон: 8(7112) 50 67 09).

4. Можно сводить ребёнка в детские развлекательные центры.

Детский развлекательный центр Family Park (микрорайон Женис, 1, +7 747 700 09 92);

(микрорайон Женис, 1, Батутный центр Sky Jump (улица Ескалиева, 179, + 7 777 566 05 88);

(улица Ескалиева, 179, + Детские игровой центр Lemonade (микрорайон Астана, 8, +7 705 309 51 61, +7 705 301 55 50);

(микрорайон Астана, 8, +7 705 309 51 61, +7 705 301 55 50); Детский развлекательный центр Kinder Park (улица Жангир хана, 37/6, +7 775 412 66 77, +7 707 503 10 02);

(улица Жангир хана, 37/6, Детский игровой зал Monkey Uralsk (улица Сырыма Датова, 21, +7 747 680 49 97);

(улица Сырыма Датова, 21, Детский развлекательный центр Jungle sky park (улица Монкеулы, 51/1, WhatsApp с +7 747 362 2788).

5. Для любителей активного отдыха на свежем воздухе можно предложить:

Посетить городской парк культуры и отдыха;

Посетить Оленью ферму, «Северная сказка»;

Покататься на коньках на платных и бесплатных площадках для катания;

Покататься на лошадях.

6. Для тех, кто любит почитать, можно посетить детские билиотеки:

Западно-Казахстанская библиотека для детей и юношества им. Х. Есенжанова (проспект Нурсултана Назарбаева, 166/2, 8 7112 50 34 47, 8 7112 50 44 19);

Центральная детская библиотека («Дворец школьников», 5-ый микрорайон, 18, 8 7112 51 28 07).

Также во время каникул вы можете научите ребенка готовить, утроить ему пикник на свежем воздухе, посетить новые места, где вы ещё не были, посадить вместе комнатные растения, пригласить друзей ребёнка в гости, запланировать вечера чтения книг, организовать семейные просмотры фильмов и мультфильмов, поиграть с ребёнком в игры во дворе, написать совместную сказку, устроить дискотеку, провести интересные викторины, покормить вместе животных и птиц.