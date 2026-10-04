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Социум

Воспитанникам из Детской деревни Уральска показали самолеты и вертолет

Воспитанникам провели экскурсию по аэропорту.
Арайлым Усербаева
Воспитанникам из Детской деревни Уральска показали самолеты и вертолет
Фото пресс-службы международного аэропорта "Орал"

В аэропорту прошёл познавательный день открытых дверей для воспитанников областной детской деревни семейного типа. Ребятам показали, как устроена работа авиагавани и сколько специалистов ежедневно обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. 

Во время экскурсии детям продемонстрировали специальную аэродромную и аварийно-спасательную технику, а также тренировочный самолёт, на котором специалисты отрабатывают навыки. Настоящий восторг у гостей вызвал вертолёт "Казавиаспас".

Кроме того, детям наглядно показали основы оказания первой помощи и средства индивидуальной защиты - желающие смогли примерять противогазы. Спасатели рассказали, как вести себя при чрезвычайных ситуациях и как службы аэропорта реагируют на любые нештатные происшествия.

В аэропорту отметили, что такие встречи помогают воспитанникам не только расширить кругозор, но и поближе познакомиться с важными профессиями в сфере авиации и спасения людей.

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