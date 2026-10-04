Медицинский самолет с шестью людьми исчез во время полета: найдены обломки

Береговая охрана США обнаружила у побережья острова Нантукет в штате Массачусетс обломки, которые, предположительно, могут принадлежать пропавшему самолету Gulfstream G100. На борту воздушного судна находились шесть человек, передает МойГород со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительным данным, среди пассажиров и членов экипажа были четыре гражданина Канады и два гражданина Бермудских островов. Родственников пропавших уже уведомили.

Самолет направлялся с Бермудов в Бостон

О потере связи с воздушным судном с бортовым номером C-GRJP Федеральное управление гражданской авиации США сообщило береговой охране 3 октября около 2:00 по местному времени.

Самолет выполнял рейс с Бермудских островов в Бостон. После того как связь с ним была потеряна, началась масштабная поисково-спасательная операция.

Спасатели обследовали более 4 тысяч квадратных километров

В поисках шести человек задействованы самолеты и вертолеты береговой охраны США, спасательные катера, а также подразделения 106-го спасательного крыла Воздушной национальной гвардии Нью-Йорка.

Поиски пропавших людей. Фото: uscg.mil

За примерно 27 часов поисковые группы обследовали территорию площадью около 1644 квадратных миль, или 4,3 тысячи квадратных километров.

Береговая охрана продолжит поиски в ночное время. В частности, катер William Sparling будет работать в районе предполагаемого места происшествия.

В операции задействована авиация

Ранее сообщалось, что к поискам также привлекли экипажи самолетов HC-144 Ocean Sentry и HC-130 Hercules, а также вертолета MH-60 Jayhawk.

Спасатели продолжают обследовать акваторию и устанавливать обстоятельства исчезновения воздушного судна. Судьба шести находившихся на борту людей пока остается неизвестной.