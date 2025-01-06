Ситуация с частными школами вызывает опасения — депутат Аймагамбетов

Депутат Асхат Аймагамбетов раскритиковал ситуацию с финансированием частных школ в Казахстане.

- Всего несколько лет назад частных школ в Казахстане было всего 25–30. Сегодня их число превышает 800. Это результат целенаправленной политики, когда министерство образования и науки внедрило государственный заказ и подушевое финансирование. Это позволило частным школам быстро развиваться, а государству — решать проблему переполненности школ, особенно в южных регионах и крупных городах, - написал он в Telegram.

По его словам, сотни тысяч ученических мест были созданы, а сотни государственных школ разгружены.

- Это нельзя отрицать. Можно по-разному относиться к частным школам: проблемы с качеством есть и в них, но альтернатива и конкуренция важны для системы в целом. Однако сейчас ситуация с развитием частных школ вызывает серьёзные опасения. Многие школы, особенно те, которые не берут дополнительных денег с родителей и работают исключительно на средства госзаказа, находятся на грани банкротства. Почему? Потому что государственное финансирование поступает с огромными перебоями. А это не просто цифры в отчётах — это зарплаты учителей, коммунальные услуги, налоги, - отмечает депутат.

Он также сообщил, что многие школы не получили финансирование за 2023 и 2024 годы.

- Это крайне тревожный сигнал, ведь школы не могут нормально функционировать без стабильного финансирования. С этого года ситуация может стать ещё хуже. Финансирование частных школ передано с республиканского бюджета на местные бюджеты. Но не все акиматы знают об этом и выделили достаточное финансирование. По меньшей мере, дефицит составляет порядка 80 млрд тенге, - заявил Аймагамбетов.

Депутат выразил надежду, что в скором времени проблема будет решена, и бесперебойное финансирование школ будет обеспечено.