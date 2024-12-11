33 приграничные школы ЗКО не могут подключить к интернету Илона Маска

К июню 2024 года управление образования ЗКО сообщило, что 137 школ области уже подключены к Starlink. Изначально в проект включили 160 школ, расположенных в населенных пунктах без технической возможности подключения к волоконно-оптическому интернету.

В марте 2024 года министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК объявило о планах подключить сельские школы страны к спутниковому интернету. Всего в Казахстане планируется подключить 1993 школы к высокоскоростному интернету через систему Starlink, а к 2027 году — 2066 школ к волоконно-оптической сети.

К июню 2024 года управление образования ЗКО сообщило, что в 137 школах области уже установлены спутники Starlink. Изначально в проект включили 160 школ, расположенных в населенных пунктах без технической возможности подключения к волоконно-оптическому интернету. Однако три школы в Теректинском, Сырымском и Жанибекском районах закрылись из-за недостатка учащихся, люди стали переезжать в райцентры и города. Теперь в списке осталось 157 школ.

— В 124 школах области уже установлено и активировано оборудование Starlink, еще в 13 система установлена, но не активирована. В 33 школах, расположенных в приграничной зоне, подключение к сети интернет через Starlink затруднено, поэтому в данных школах подключение к интернету осталось по тем же технологиям, что было ранее (ADSL, LTE, спутник). На сегодняшний день ведутся работы с провайдерами по увеличению скорости в данных школах. Интернет работает хорошо, но мы просим увеличить скорость. В этих школах пользуются оператором, который наилучше ловит связь, — сообщили в управлении образования.

По информации ведомства, спутниковый интернет не работает в 12 школах района Байтерек, одной школе в Бурлинском районе, одной школе в Бокейординском районе, 6 школах в Жанибекском, 6 школах в Казталовском, 4 школах в Таскалинском и 3 школах в Чингирлауском районах. Все они находятся в приграничной зоне.

В июле 2024 года в СМИ появилась информация о том, что согласно политике компании SpaceX спутники Starlink не могут работать в России и Китае. Поэтому школы в девяти регионах РК, расположенные у границы, не могут подключить к спутниковому интернету. Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев сообщил, что 136 терминалов Starlink в школах установлены, но не работают, так как находятся на приграничных территориях. Ведомство ведет переговоры со SpaceX, чтобы выделить отдельную зону для Казахстана. Если договориться не удастся, терминалы перенесут в другие школы.

В октябре 2023 года в Казахстане в тестовом режиме подключили 10 сельских школ к широкополосному интернету по технологии Starlink от компании SpaceX. Скорость передачи данных в этих сетях достигает 200 Мбит/с. Однако использование Starlink частными лицами в стране запрещено. Тем не менее, некоторые граждане устанавливают терминалы для приема сигнала у себя дома. Даже если оборудование приобретено, его использование возможно только после внесения изменений в законодательство. За несанкционированное использование Starlink предусмотрено наказание: при первом нарушении выносится предупреждение, при повторном — штраф в размере 10 МРП.

В конце сентября 2022 года издание Lenta.ru сообщило, что спутниковый интернет от SpaceX в ближайшее время не будет доступен в России. Сервис также недоступен в Белоруссии, Китае, Афганистане, Венесуэле, Иране, Северной Корее, Кубе и Сирии. При попытке заказать оборудование Starlink в России появляется сообщение: «Starlink пока недоступен в вашем регионе из-за ожидания одобрения регулирующих органов». В Китае, по словам Илона Маска, власти выразили категорическое несогласие с развертыванием системы в стране. Также китайские власти дали понять, что не одобряют использование Starlink на территории Украины.

Таким образом, доступность Starlink ограничена законодательством и политическими решениями в ряде стран.

Старлинк - глобальная, планетарная система искусственных спутников, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения доступа к высокоскоростному широкополосному спутниковому интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным (в перспективе выход в сеть будет возможен из любой точки на поверхности земного шара). Подразделение SpaceX, занимающееся исследованиями, разработкой и производством спутниковых систем, расположено в Редмонде (штат Вашингтон).

Разработка проекта началась в 2015 году, тестовые прототипы TINTIN были успешно запущены 22 февраля 2018 года. В 2020 году SpaceX начала предоставлять коммерческие услуги доступа в Интернет в северной части США и Канаде. По состоянию на май 2024 года число абонентов Starlink превышает 3 миллиона в почти 100 странах мира.

С 2022 года Starlink применяется Вооружёнными силами Украины для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии с целью уничтожения российских военных позиций, танков и техники в ходе вторжения России на Украину.

