По словам вице-министра Арай Уразовой, до 2027 года к волоконно-оптической сети связи планируется подключить 2066 школ, еще 1993 казахстанские школы будут подключены к высокоскоростному интернету Starlink. На сегодня спутниковый интернет проведен в 1672 школах, сообщили в министерстве просвещение РК.

— В целях искоренения коррупционных составляющих при распределении мест в дошкольных организациях разработана Единая база учета очередности. Проект пилотируется в двух регионах, до конца 2024 года его запуск планируется по всей стране. Наряду с этим запустился новый образовательный сервис «Bilim» в мобильном приложении eGovMobile. В нем доступны данные об образовании и дополнительная информация об учащихся. Также начата работа по созданию маркетплейса образовательных продуктов с использованием инструментов искусственного интеллекта, — рассказала Арай Уразова.

Ориентировочное подключение школ к интернету планировалось завершить в первом полугодии 2024 года. Всего к высокоскоростному интернету планируется подключить 160 школ. Между тем, в управлении образования ЗКО сообщили, что 137 школ области уже подключили к спутниковому интернету от Starlink.