Пять мест для купания определили в Уральске

В департаменте ЧС по ЗКО сообщили, что в связи со сложной паводковой ситуацией в регионе обследование мест массового отдыха начались в июне. Обследование дна производится водолазами оперативно-спасательного отряда ДЧС ЗКО. Спасатели проверяют водоемы на наличие обрывов, ям, уступов и различных предметов влияющих на безопасность. Кроме того, проверяются состояние и оборудование пляжа.

Места массового отдыха проверяют по заявкам от акимата области, все зависимости от формы собственности. На данный момент уже проверили пять водоемов. Разрешение на открытие пляжного сезона получили четыре частных пляжа и один коммунальный.

Разрешение получили:

лагерь "Самал"

база отдыха "Святлечек"

база отдыха "Арна"

база отдыха "Set sail park"

база отдыха "Grin park"

Спасатели напоминают, что в целях предупреждения гибели людей на водоемах купание разрешено только в специально-отведенных, оборудованных местах.