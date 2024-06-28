Руководитель Уральского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Гаухар Дуйсенгалиева сообщила, что эпидемиологическая ситуация по кори в городе остается нестабильной. Всего в этом году зарегистрировано 638 случаев заражения корью.

— Основную часть больных составляют дети прививочного возраста, маленькие дети до года, а также дети родителей, которые отказались от вакцинации. За теми, кто контактировал с очагами кори установлен медицинский контроль, проведена срочная вакцинация по эпидемиологическим показателям, — пояснила Гаухар Дуйсенгалиева.

По её словам, единственным эффективным средством, предупреждающим от заражения корью, а также их осложнений является только вакцинация.

Согласно национальному календарю профилактических прививок в РК вакцинация против кори проводится двухкратно в возрасте одного года и 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых лиц. Кроме этого в городе продолжается проведение дополнительной массовой иммунизации. В рамках дополнительной массовой иммунизации против кори привито 26 604 детей.