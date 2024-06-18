Согласно данным департамента ЧС ЗКО, в регионе установлено 31 место для массового отдыха, туризма и спорта. Из них 10 коммунальных и 21 частных пляжей. Но, на сегодня спасателями обследовано три пляжа, а к работе допущены только два из них. Что касается бассейнов, в области насчитывается 37, из них 34 расположены в детских лагерях и три — в центрах дополнительного образования. К слову, по информации ДЧС, плаванию обучено 568 детей.

— Патрулирование спасателями проводится ежедневно на опасных и необорудованных участках водоемов. На сегодняшний день проведено 535 рейдовых мероприятий, роздано свыше восьми тысяч агитационных материалов. С начала года за нарушение правил безопасности на водоемах к административной ответственности привлечены пять физических лиц, общая сумма наложенного штрафа 64 610 тенге. Для обеспечения безопасности детей, проведены пять организационных и практических мероприятий с родительскими комитетами, инструкторами, владельцами баз отдыха и пляжей. В 2024 году на водоемах утонул один человек. За аналогичный период 2023 года случаев утопления не зарегистрировано. Всего в купальный сезон 2023 года зарегистрирована гибель 14 человек на водоемах, из них 4 детей, — сообщили в ДЧС ЗКО.

Согласно данным спасателей, для реагирования на ЧС во время купального сезона подготовлено пять мобильных водолазных групп, 20 плавсредств и 12 автомобилей для патрулирования, кроме этого подготовлено 34 водолазное снаряжение. На опасных участках водоемов установлено 240 запрещающих знаков.



Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах влечет штраф, на физических лиц в размере 7 МРП, на юридические лица 10 МРП.

Основные причины гибели людей на водоемах:

купания в запрещенных и необорудованных местах;

купания в нетрезвом состоянии;

неумение плавать;

оставление детей без присмотра.

Отдых должен быть полноценным и воспоминания о нем должны остаться только приятные. Чтобы так и было все мы не должны забывать о правилах безопасного поведения на водоемах.

Во избежание несчастных случаев, запрещается:

купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;

заплывать за буйки, обозначающие границы заплыва;

подплывать к маломерным судам и другим плавательным средствам;

прыгать в воду с лодок, катеров, причалов, природных образований, а также сооружений, не приспособленных для этих целей;

подавать крики ложной тревоги;

и наркотического опьянения; нырять в непроверенных и необорудованных местах;

плавать на предметах, не предназначенных для плавания;

входить в воду детям без сопровождения взрослых.











