21 августа звезды советуют оставаться в моменте, не застревать в прошлом и сохранять внутреннее равновесие.

Марсианская энергия заставляет реагировать остро, и ощущение внутреннего испытания станет особенно заметным.

Овен

Для Овнов этот день может обернуться неожиданным вовлечением в чужие разборки. Кто-то попытается втянуть вас в конфликт и потребует занять чью-то сторону. Но вам это не нужно. Главное послание – проявить выдержку и вовремя отойти в сторону. Вам не придется доказывать свою лояльность, ведь умение оставаться дипломатичным позволит сохранить силы. Пусть окружающие разбираются без вас – ваше время слишком ценно для пустых ссор.

Близнецы

Близнецы могут столкнуться с резкими словами или чужим мнением, которое заденет за живое. Важно сразу отпустить это, не позволяя эмоциям захлестнуть вас. Квадрат Луны и Марса подталкивает к раздражению, но вам лучше выйти из игры. Это не ваша борьба. Ваша сила в том, что вы умеете подняться выше мелких конфликтов и не ввязываться в бессмысленные драмы.

Стрелец

Для Стрельцов главная опасность – накопившееся раздражение по поводу ситуации, которую невозможно контролировать. Может появиться соблазн поставить точку острым словом, но это только усугубит конфликт. Правильный выход – не поддаваться марсианским провокациям, а взглянуть на все легче. Юмор и ирония помогут пройти через напряжение без потерь. Просто отойдите в сторону – это сохранит вам и силы, и настроение.

Рыбы

У Рыб в этот день возможны ощущения внутреннего перегруза, словно в голове копится лишний шум. Влияние Луны и Марса может создавать нервозность, но вам не обязательно поддаваться этой энергетике. Послание дня – позволить себе побыть в покое и не втягиваться в чужие перепалки. Вам не нужно доказывать характер или реагировать на чужие эмоции. Сохранив спокойствие, вы завершите день с чувством внутреннего удовлетворения.

Фото: pixabay.com