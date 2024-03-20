В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщили, что ориентировочное подключение школ к интернету планируется завершить в первом полугодии 2024 года, передает
Пошаговое подключение сельских школ к интернету Starlink будет осуществляться в зависимости от готовности местных органов власти заключить соответствующие договоры на обеспечение доступа в сети. Также будут учитывать наличия необходимой инфраструктуры в школах, удаленность населенных пунктов и особенности местного климата.
— Согласно нашим данным, скорость интернета в подключаемых школах составит до 220 Мбит/с. Как и все спутниковые системы связи, Starlink подвержена влиянию погодных условий и осадков. Вместе с этим пользователь должен обеспечить обширную «видимость неба» без препятствий для прямой видимости со спутниками, пролетающими над локацией терминала, — сообщили в Министерстве.
Всего в Казахстане к высокоскоростному интернету через спутниковую систему Starlink планируется подключить 1993 школы.
Школы Западно-Казахстанской области, которые планируется подключить к интернету через спутниковую систему Starlink:
|Район
|Населенный пункт
|Школа
|Жангалинский район
|с.Борык
|КГУ «Начальная школа Борық»
|Таскалинский район
|с.Актау
|КГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" Ақтау"
|Жанибекский район
|с.Борсы
|КГУ "Общеобразовательная школа им.Г.Караша"
|Теректинский район
|с.Теректі
|КГУ "Федоровская общеобразовательная школа"
|Жанибекский район
|с.Курсай
|КГУ "Начальная школа Құрсай"
|Сырымский район
|с.Булан
|КГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" "Бұлан"
|Казталовский район
|с.Уразгали
|КГУ «Начальная школа Оразғали»
|Чингирлауский район
|с.Ардак
|КГУ "Основная средняя образовательная школа - сад села Ардақ "
|Теректинский район
|с.Магистральное
|КГУ «Магистральная общеобразовательная школа»
|Теректинский район
|с.Кемер
|КГУ «Основная средняя школа Социализм»
|район Бәйтерек
|с.Болашақ
|КГУ "Кировская основная средняя школа"
|Сырымский район
|с.Коздикара
|КГУ "Основная средняя школа Көздіғара"
|район Бәйтерек
|с.Қаражар
|КГУ "Начальная школа Қаражар "
|Жангалинский район
|с.Пятимар
|КГУ «Пятимарская общеобразовательная школа»
|Таскалинский район
|с.Амангельды
|КГУ "Комплекс "школа- ясли -детский сад" Амангелді"
|Жанибекский район
|с.им.И.Жумаева
|КГУ "Начальная школа имени И.Жумаева"
|район Бәйтерек
|с.Бейбітшілік
|КГУ "комплекс "школа-ясли-детский сад" им. Касыма Ахмирова"
|Казталовский район
|с.Кайшакудук
|КГУ «Начальная школа Қайшақұдық»
|Теректинский район
|с.Hовопавловка
|КГУ «Новопавловская общеобразовательная школа»
|Жанибекский район
|с.Тегисшил
|КГУ "Основная средняя школа Тегісшіл"
|Жангалинский район
|с.Киши Айдархан
|КГУ «Начальная школа Кіші Айдархан»
|Теректинский район
|с.Долинное
|КГУ «Чапаевская общеобразовательная школа»
|Сырымский район
|с.Таскудук
|КГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" Тасқұдық"
|Чингирлауский район
|с.Аксуат
|КГУ "Аксуатская основная средняя школа"
|Таскалинский район
|с.Бастау
|КГУ "Общеобразовательная начальная школа Бастау"
|Жангалинский район
|с.Кызылоба
|КГУ«Общеобразовательная школа имени Е.Ш. Оракбаева»
|Бурлинский район
|с.Облавка
|КГУ"Облавский комплекс "школа-ясли-детский сад"
|Теректинский район
|с.Подстепное
|КГУ «Подстепновская №1 общеобразовательная школа»
|Акжаикский район
|с.Жамбыл
|КГУ "ОСШ им. М Абдулова"
|Бокейординский район
|с.Карасу
|КГУ " НШ Қарасу "
|Теректинский район
|с.Яик
|КГУ «Основная средняя школа Жайық»
|Сырымский район
|с.Талдыбулак
|КГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" Талдыбұлақ"
|Жангалинский район
|с.Кыркопа
|КГУ «Кармановский комплекс «школа-ясли-детский сад»
|Казталовский район
|с.Ордабай
|КГУ «Начальная школа Ордабай»
|Теректинский район
|с.Подстепное
|КГУ «Подстепновская общеобразовательная школа»
|Таскалинский район
|с.Бірлік
|КГУ "Основная средняя школа Бірлік"
|Бокейординский район
|с.Уштерек
|КГУ " НШ Үштерек"
|Жанибекский район
|с.Таловка
|КГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" имени Г.Сарбаева"
|Теректинский район
|с.Алгабас
|КГУ «Начальная школа Алғабас»
|район Бәйтерек
|с.Чинарево
|КГУ "Чинарёвская начальная школа"
|Жангалинский район
|с.Жуалыой
|КГУ«Общеобразовательная школа имени Х.Нурымгалиева»
|Таскалинский район
|с.Таскала
|КГУ "Школа-лицей "Саулет"
|Теректинский район
|с.Аксогым
|КГУ «Основная средняя школа Восход»
|Чингирлауский район
|с.Кайынды
|КГУ "Начальная школа Қайыңды"
|Бурлинский район
|с.Қарақұдық
|КГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" Қарақұдық"
|район Бәйтерек
|с.Егиндибулак
|КГУ "комплекс "школа-ясли-детский сад" Егіндібұлақ "
|Казталовский район
|с.Енбек
|КГУ «Начальная школа Еңбек»
|Сырымский район
|с.Жамбыл
|КГУ "Основная средняя школа Жамбыл"
|Теректинский район
|с.Юбилейное
|КГУ «Общеобразовательная школа Госплемстанции»
|Жангалинский район
|с.Сарыколь
|КГУ«Общеобразовательная школа имени Абая»
|Акжаикский район
|с.Бударино
|КГУ «Бударинский комплекс «школа-ясли-сад»
|Теректинский район
|с.Талпын
|КГУ«Основная средняя школа Талпын»
|Чингирлауский район
|с.Амангельды
|КГУ "Амангелдинская основная средняя школа"
|Сырымский район
|с.Казахстан
|КГУ "Начальная школа Қазақстан"
|Бокейординский район
|с.Тайгара
|КГУ " НШ Тайғара"
|Теректинский район
|с.Приречное
|КГУ «Приреченская общеобразовательная школа»
|Таскалинский район
|с. Айнабұлақ
|КГУ "Общеобразовательная основная школа Айнабулак"
|Жангалинский район
|с.Мукыр
|КГУ «Общеобразовательная школа имени А.Жангелдина»
|Чингирлауский район
|с.Шоктыбай
|КГУ "Жанатурмысская основная средняя школа "
|Акжаикский район
|с.Тайпак
|КГУ «Общеобразовательная школа им. К.Байсыкова»
|район Бәйтерек
|с.Красноармейское
|КГУ "Красноармейская основная общеобразовательная школ"
|Теректинский район
|с.Подстепное
|КГУ «Областная специализированная школа-гимназия-интернат для одаренных детей имени Абая»
|Бокейординский район
|с.Кеной
|КГУ "НШ Кеңой "
|Казталовский район
|с.Коктерек
|КГУ «Общеобразовательная школа Көктерек»
|Таскалинский район
|с. Тоғайлы
|КГУ "Общеобразовательная начальная школа Тогайлы"
|Теректинский район
|с.Абай
|КГУ «Общеобразовательная школа имени Абая»
|Сырымский район
|с.Кызылагаш
|КГУ «Основная средняя школа Қызылағаш»
|Теректинский район
|с.Когалытобек
|КГУ «Основная средняя школа Қоғалытүбек»
|Чингирлауский район
|с.Сегизсай
|КГУ "Сегизсайская основная средняя школа"
|Казталовский район
|с.Абиш
|КГУ «Основная средняя школа Әбіш»
|Казталовский район
|с.Караузен
|КГУ «Школа-лицей Қараөзен»
|район Бәйтерек
|с.Раздольное
|КГУ "Раздольненская общеобразовательная школа"
|Теректинский район
|с.Теректі
|КГУ «Федоровская общеобразовательная школа №1»
|Теректинский район
|с.Тонкерис
|КГУ «Долинская основная средняя школа»
|Акжаикский район
|с.Тайпак
|КГУ «Общеобразовательная школа имени Ыбырая Алтынсарина»
|Теректинский район
|с.Кызылжар
|КГУ «Основная средняя школа Қызылжар»
|Теректинский район
|санаторий Акжаик
|КГУ «Начальная школа санаторий Ақжайық»
|Казталовский район
|с.Копкутир
|КГУ «Основная средняя школа Көпкүтір»
|район Бәйтерек
|с.Чирово
|КГУ "Чировская основная общеобразовательная школа"
|Уральск Г.А.
|г.Уральск
|КГУ «Областная специальная школа – интернат для детей с нарушением слуха»
|Теректинский район
|с.Дуана
|КГУ «Начальная школа имени Шайхы Онашева»
|Бокейординский район
|с.Жетібай
|КГУ "НШ Жамбыл"
|Казталовский район
|с.Жулдыз
|КГУ «Общеобразовательная школа имени А.Хусайнова»
|Акжаикский район
|с.Жанама
|КГУ «Общеобразовательная школа Сарытоғай»
|Жангалинский район
|с.Жанаказан
|КГУ «Общеобразовательная школа имени М.Жунусова»
|Таскалинский район
|с.Атамекен
|КГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" Атамекен"
|Теректинский район
|с.Пойма
|КГУ "Пойменская общеобразовательная школа"
|Акжаикский район
|с.Уштобе
|КГУ «ОСШ Үштөбе»
|район Бәйтерек
|с.Құрманғазы
|КГУ "Чеботаревский комплекс "школа-ясли-детский сад""
|Казталовский район
|с.Сатыбалды
|КГУ «Основная средняя школа Сатыбалды»
|Акжаикский район
|с.Кенсуат
|КГУ «ОСШ Кеңсуат»
|Чингирлауский район
|с.Карагаш
|КГУ "Основная средняя школа Қуағаш"
|Акжаикский район
|с.Битилеу
|КГУ «ОСШ им. И.Тайманова»
|Акжаикский район
|с.Акбулак
|КГУ "НШ Ақбұлақ"
|Теректинский район
|с.Шалкар
|КГУ «Начальная школа Шалқар»
|Таскалинский район
|с.Мерей
|КГУ "Общеобразовательная школа Мерей"
|район Бәйтерек
|с.Сұлу көл
|КГУ " комплекс "школа-детский сад" Сұлу көл"
|Акжаикский район
|с.Жайык
|КГУ «ОСШ Жайық»
|Акжаикский район
|с.Лбищенское
|КГУ «Общеобразовательная школа Қаршы»
|Жанибекский район
|с.Жанибек
|КГУ "Основная средняя школа имени А.Уразбаевой"
|Казталовский район
|с.Сарыкудук
|КГУ «Основная средняя школа Сарықұдық»
|Каратобинский район
|с.Коржын
|КГУ «Комплекс «школа-ясли-детский сад» Аққозы»
|Жангалинский район
|с.Айтпай
|КГУ«Начальная школа Айтпай»
|Казталовский район
|с.Караколь
|КГУ "Каракульская начальная общеобразовательная школа"
|Казталовский район
|с.Жана тан
|КГУ «Основная средняя школа Жаңатаң»
|Жангалинский район
|с.Маштексай
|КГУ «Общеобразовательная школа имени С.Мендешева»
|Казталовский район
|с.Комекши
|КГУ «Основная средняя школа имени Н.Дуйсенгалиева»
|район Бәйтерек
|с.Озерное
|КГУ "Озерновская основная средняя школа"
|Акжаикский район
|с.Кызылжар
|КГУ «НШ Еңбекші»
|Казталовский район
|с.Талдыапан
|КГУ «Общеобразовательная школа Талдыапан»
|Уральск Г.А.
|п.Деркул
|КГУ "Основная средняя школа №29"
|Жанибекский район
|с.Онеге
|КГУ "Начальная школа Өнеге"
|Акжаикский район
|с.Битик
|КГУ "НШ Бітік"
|Казталовский район
|с.Беспишен
|КГУ "Начальная школа Беспішен"
|Жангалинский район
|с.Жынгылды
|КГУ «Начальная школа Жангелді»
|Казталовский район
|с.Талдыкудук
|КГУ "Комплекс "школа-ясли-сад" им. С.Есетова»
|Казталовский район
|с.Жас
|КГУ «Основная средняя школа Жас»
|Сырымский район
|с.Куспанколь
|КГУ "Начальная школа Құспанкөл"
|Акжаикский район
|с.Мойылды
|КГУ «ОСШ Мойылды»
|Акжаикский район
|с.Сарман
|КГУ "НШ Сарман"
|Теректинский район
|с.Богдановка
|КГУ «Богдановская основная средняя школа»
|Жангалинский район
|с.Бирлик
|КГУ «Общеобразовательная школа имени М.Мирманова»
|район Бәйтерек
|с.Шалғай
|КГУ "СОШ им.Ш.Уалиханова"
|Казталовский район
|с.Болашак
|КГУ "Комплекс "школа-ясли-сад имени Ахмет Байтұрсынова"
|Чингирлауский район
|с.Акшат
|КГУ "Общеобразовательная школа имени А.Тихоненко"
|Акжаикский район
|с.Кадыркул
|КГУ «НШ Қадырқұл»
|Казталовский район
|с.Саралжын
|КГУ «Основная средняя школа имени М.Жунусова»
|Теректинский район
|с.Шоптыкуль
|КГУ «Основная средняя школа Шөптікөл»
|Казталовский район
|с.Кособа
|КГУ «Начальная школа Қособа»
|Жангалинский район
|с.Акбалшык
|КГУ«Начальная школа Ақбалшық»
|Чингирлауский район
|с.Акбулак
|КГУ "Тасмолинская общеобразовательная школа"
|район Бәйтерек
|с.Павлово
|КГУ "Павловская начальная школа"
|Чингирлауский район
|с.Актау
|КГУ "Основная средняя образовательная школа села Ақтау"
|Акжаикский район
|с.Тасоба
|КГУ "НШ Тасоба"
|район Бәйтерек
|с.Оркен
|КГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад" Өркен"
|Теректинский район
|с.Айтиево
|КГУ "Айтиевская начальная школа"
|район Бәйтерек
|с.Сырым батыр
|КГУ "Красновская начальная школа"
|Акжаикский район
|с.Тоган
|КГУ "НШ Тоған"
|район Бәйтерек
|с.Кирсаново
|КГУ "Кирсановская основная средняя школа"
|Теректинский район
|с.Тақсай
|КГУ "Донецкая начальная школа"
|Каратобинский район
|с.Шалгын
|КГУ «Основная средняя школа Шалғын»
|Акжаикский район
|с.Тегисжол
|КГУ "НШ Тегісжол"
|Сырымский район
|с.Жыракудук
|КГУ "Общеобразовательная школа Жырақұдық"
|Акжаикский район
|с.Самал
|КГУ "НШ Самал"
|Каратобинский район
|с.Толен
|КГУ «Основная средняя школа Төлен»
|Акжаикский район
|с.Камыстыколь
|КГУ "НШ Қамыстыкөл"
|Каратобинский район
|с.Алаколь
|КГУ «Основная средняя школа Алакөл»
|Сырымский район
|с.Когерис
|КГУ "Основная средняя школа Көгеріс"
|Каратобинский район
|с.Сауле
|КГУ «Основная средняя школа Жақсыбай»
|Каратобинский район
|с.Бесоба
|КГУ «Начальная школа имени А.Адилова»
|Таскалинский район
|с.Чижа 1
|КГУ"Общеобразовательная Первочижинская начальная школа"
|Чингирлауский район
|с.Алмазное
|КГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" Алмаз"
|Акжаикский район
|с.Тайпак
|КГУ «Школа-гимназия Тайпақ»
|Чингирлауский район
|с.Ащысай
|КГУ "Ащысайский комплекс "школа-ясли-детский сад"
|Акжаикский район
|с.Жанажол
|КГУ «ОСШ Жаңажол»
|Акжаикский район
|с.Шабдаржап
|КГУ «Общеобразовательная школа им. Хиуаз Доспановой»
|Акжаикский район
|с.Жанабулак
|КГУ «Общеобразовательная школа Жаңабұлақ»
|Каратобинский район
|с.Ушана
|КГУ «Общеобразовательная школа имени Б.Аманшина»
|Сырымский район
|с.Жымпиты
|КГУ «Школа-лицей»
|Таскалинский район
|с. Ынтымақ
|КГУ "Начальная школа Ынтымак"
В Министерстве отметили, что список не является окончательным и может быть скорректирован в ходе реализации пилотного проекта.