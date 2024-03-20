В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщили, что ориентировочное подключение школ к интернету планируется завершить в первом полугодии 2024 года, передает

Пошаговое подключение сельских школ к интернету Starlink будет осуществляться в зависимости от готовности местных органов власти заключить соответствующие договоры на обеспечение доступа в сети. Также будут учитывать наличия необходимой инфраструктуры в школах, удаленность населенных пунктов и особенности местного климата.

— Согласно нашим данным, скорость интернета в подключаемых школах составит до 220 Мбит/с. Как и все спутниковые системы связи, Starlink подвержена влиянию погодных условий и осадков. Вместе с этим пользователь должен обеспечить обширную «видимость неба» без препятствий для прямой видимости со спутниками, пролетающими над локацией терминала, — сообщили в Министерстве.

Всего в Казахстане к высокоскоростному интернету через спутниковую систему Starlink планируется подключить 1993 школы.

Школы Западно-Казахстанской области, которые планируется подключить к интернету через спутниковую систему Starlink:

РайонНаселенный пунктШкола
Жангалинский районс.БорыкКГУ «Начальная школа Борық»
Таскалинский районс.АктауКГУ "Комплекс  "школа-ясли-детский сад" Ақтау"
Жанибекский районс.БорсыКГУ "Общеобразовательная школа им.Г.Караша"
Теректинский районс.ТеректіКГУ "Федоровская общеобразовательная школа"
Жанибекский районс.КурсайКГУ "Начальная школа Құрсай"
Сырымский районс.БуланКГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" "Бұлан"
Казталовский районс.УразгалиКГУ «Начальная школа Оразғали»
Чингирлауский районс.АрдакКГУ "Основная средняя образовательная школа - сад села Ардақ "
Теректинский районс.МагистральноеКГУ «Магистральная общеобразовательная школа»
Теректинский районс.КемерКГУ «Основная средняя школа Социализм»
район Бәйтерекс.БолашақКГУ "Кировская основная средняя школа"
Сырымский районс.КоздикараКГУ "Основная средняя школа Көздіғара"
район Бәйтерекс.ҚаражарКГУ "Начальная  школа Қаражар "
Жангалинский районс.ПятимарКГУ «Пятимарская общеобразовательная школа»
Таскалинский районс.АмангельдыКГУ "Комплекс "школа- ясли -детский сад" Амангелді"
Жанибекский районс.им.И.ЖумаеваКГУ "Начальная школа имени И.Жумаева"
район Бәйтерекс.БейбітшілікКГУ "комплекс "школа-ясли-детский сад" им. Касыма Ахмирова"
Казталовский районс.КайшакудукКГУ «Начальная школа Қайшақұдық»
Теректинский районс.HовопавловкаКГУ «Новопавловская общеобразовательная школа»
Жанибекский районс.ТегисшилКГУ "Основная средняя школа Тегісшіл"
Жангалинский районс.Киши АйдарханКГУ «Начальная школа Кіші Айдархан»
Теректинский районс.ДолинноеКГУ «Чапаевская общеобразовательная школа»
Сырымский районс.ТаскудукКГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" Тасқұдық"
Чингирлауский районс.АксуатКГУ "Аксуатская основная средняя школа"
Таскалинский районс.БастауКГУ "Общеобразовательная начальная школа Бастау"
Жангалинский районс.КызылобаКГУ«Общеобразовательная школа имени Е.Ш. Оракбаева»
Бурлинский районс.ОблавкаКГУ"Облавский комплекс "школа-ясли-детский сад"
Теректинский районс.ПодстепноеКГУ «Подстепновская №1 общеобразовательная школа»
Акжаикский районс.ЖамбылКГУ "ОСШ им. М Абдулова"
Бокейординский районс.КарасуКГУ " НШ Қарасу "
Теректинский районс.ЯикКГУ «Основная средняя школа Жайық»
Сырымский районс.ТалдыбулакКГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" Талдыбұлақ"
Жангалинский районс.КыркопаКГУ «Кармановский комплекс «школа-ясли-детский сад»
Казталовский районс.ОрдабайКГУ «Начальная школа Ордабай»
Теректинский районс.ПодстепноеКГУ «Подстепновская общеобразовательная школа»
Таскалинский районс.БірлікКГУ "Основная средняя школа Бірлік"
Бокейординский районс.УштерекКГУ " НШ Үштерек"
Жанибекский районс.ТаловкаКГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" имени Г.Сарбаева"
Теректинский районс.АлгабасКГУ «Начальная школа Алғабас»
район Бәйтерекс.ЧинаревоКГУ "Чинарёвская начальная  школа"
Жангалинский районс.ЖуалыойКГУ«Общеобразовательная школа имени Х.Нурымгалиева»
Таскалинский районс.ТаскалаКГУ "Школа-лицей "Саулет"
Теректинский районс.АксогымКГУ «Основная средняя школа Восход»
Чингирлауский районс.КайындыКГУ "Начальная школа Қайыңды"
Бурлинский районс.ҚарақұдықКГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" Қарақұдық"
район Бәйтерекс.ЕгиндибулакКГУ "комплекс "школа-ясли-детский сад" Егіндібұлақ "
Казталовский районс.ЕнбекКГУ «Начальная школа Еңбек»
Сырымский районс.ЖамбылКГУ "Основная средняя школа Жамбыл"
Теректинский районс.ЮбилейноеКГУ «Общеобразовательная школа Госплемстанции»
Жангалинский районс.СарыкольКГУ«Общеобразовательная школа имени Абая»
Акжаикский районс.БудариноКГУ «Бударинский комплекс «школа-ясли-сад»
Теректинский районс.ТалпынКГУ«Основная средняя школа Талпын»
Чингирлауский районс.АмангельдыКГУ "Амангелдинская основная средняя школа"
Сырымский районс.КазахстанКГУ  "Начальная школа Қазақстан"
Бокейординский районс.ТайгараКГУ " НШ Тайғара"
Теректинский районс.ПриречноеКГУ «Приреченская общеобразовательная школа»
Таскалинский районс. АйнабұлақКГУ "Общеобразовательная основная школа Айнабулак"
Жангалинский районс.МукырКГУ «Общеобразовательная школа имени А.Жангелдина»
Чингирлауский районс.ШоктыбайКГУ "Жанатурмысская  основная  средняя школа "
Акжаикский районс.ТайпакКГУ «Общеобразовательная школа им. К.Байсыкова»
район Бәйтерекс.КрасноармейскоеКГУ "Красноармейская основная общеобразовательная школ"
Теректинский районс.ПодстепноеКГУ «Областная специализированная школа-гимназия-интернат для одаренных детей имени Абая»
Бокейординский районс.КенойКГУ "НШ  Кеңой "
Казталовский районс.КоктерекКГУ «Общеобразовательная школа Көктерек»
Таскалинский районс. ТоғайлыКГУ "Общеобразовательная начальная школа Тогайлы"
Теректинский районс.АбайКГУ «Общеобразовательная школа имени Абая»
Сырымский районс.КызылагашКГУ «Основная средняя школа Қызылағаш»
Теректинский районс.КогалытобекКГУ «Основная средняя школа Қоғалытүбек»
Чингирлауский районс.СегизсайКГУ "Сегизсайская основная средняя школа"
Казталовский районс.АбишКГУ «Основная средняя школа Әбіш»
Казталовский районс.КараузенКГУ «Школа-лицей Қараөзен»
район Бәйтерекс.РаздольноеКГУ "Раздольненская общеобразовательная школа"
Теректинский районс.ТеректіКГУ «Федоровская общеобразовательная школа №1»
Теректинский районс.ТонкерисКГУ «Долинская основная средняя школа»
Акжаикский районс.ТайпакКГУ «Общеобразовательная школа имени Ыбырая Алтынсарина»
Теректинский районс.КызылжарКГУ «Основная средняя школа Қызылжар»
Теректинский районсанаторий АкжаикКГУ «Начальная школа санаторий Ақжайық»
Казталовский районс.КопкутирКГУ «Основная средняя школа Көпкүтір»
район Бәйтерекс.ЧировоКГУ "Чировская основная общеобразовательная школа"
Уральск Г.А.г.УральскКГУ «Областная специальная школа – интернат для детей с нарушением слуха»
Теректинский районс.ДуанаКГУ «Начальная школа имени Шайхы Онашева»
Бокейординский районс.ЖетібайКГУ "НШ Жамбыл"
Казталовский районс.ЖулдызКГУ «Общеобразовательная школа имени А.Хусайнова»
Акжаикский районс.ЖанамаКГУ «Общеобразовательная школа Сарытоғай»
Жангалинский районс.ЖанаказанКГУ «Общеобразовательная школа имени М.Жунусова»
Таскалинский районс.АтамекенКГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" Атамекен"
Теректинский районс.ПоймаКГУ "Пойменская  общеобразовательная школа"
Акжаикский районс.УштобеКГУ «ОСШ Үштөбе»
район Бәйтерекс.ҚұрманғазыКГУ "Чеботаревский комплекс "школа-ясли-детский сад""
Казталовский районс.СатыбалдыКГУ «Основная средняя школа Сатыбалды»
Акжаикский районс.КенсуатКГУ «ОСШ Кеңсуат»
Чингирлауский районс.КарагашКГУ "Основная средняя школа Қуағаш"
Акжаикский районс.БитилеуКГУ «ОСШ  им. И.Тайманова»
Акжаикский районс.АкбулакКГУ "НШ Ақбұлақ"
Теректинский районс.ШалкарКГУ «Начальная школа Шалқар»
Таскалинский районс.МерейКГУ "Общеобразовательная школа Мерей"
район Бәйтерекс.Сұлу көлКГУ " комплекс  "школа-детский сад" Сұлу көл"
Акжаикский районс.ЖайыкКГУ «ОСШ Жайық»
Акжаикский районс.ЛбищенскоеКГУ «Общеобразовательная школа Қаршы»
Жанибекский районс.ЖанибекКГУ "Основная средняя школа имени А.Уразбаевой"
Казталовский районс.СарыкудукКГУ «Основная средняя школа Сарықұдық»
Каратобинский районс.КоржынКГУ «Комплекс «школа-ясли-детский сад» Аққозы»
Жангалинский районс.АйтпайКГУ«Начальная школа Айтпай»
Казталовский районс.КаракольКГУ "Каракульская начальная общеобразовательная школа"
Казталовский районс.Жана танКГУ «Основная средняя школа Жаңатаң»
Жангалинский районс.МаштексайКГУ «Общеобразовательная школа имени С.Мендешева»
Казталовский районс.КомекшиКГУ «Основная средняя школа имени Н.Дуйсенгалиева»
район Бәйтерекс.ОзерноеКГУ "Озерновская основная средняя школа"
Акжаикский районс.КызылжарКГУ «НШ Еңбекші»
Казталовский районс.ТалдыапанКГУ «Общеобразовательная школа Талдыапан»
Уральск Г.А.п.ДеркулКГУ "Основная средняя школа №29"
Жанибекский районс.ОнегеКГУ "Начальная школа Өнеге"
Акжаикский районс.БитикКГУ "НШ Бітік"
Казталовский районс.БеспишенКГУ "Начальная школа Беспішен"
Жангалинский районс.ЖынгылдыКГУ «Начальная школа Жангелді»
Казталовский районс.ТалдыкудукКГУ "Комплекс "школа-ясли-сад" им. С.Есетова»
Казталовский районс.ЖасКГУ «Основная средняя школа Жас»
Сырымский районс.КуспанкольКГУ "Начальная школа Құспанкөл"
Акжаикский районс.МойылдыКГУ «ОСШ Мойылды»
Акжаикский районс.СарманКГУ "НШ Сарман"
Теректинский районс.БогдановкаКГУ «Богдановская основная средняя школа»
Жангалинский районс.БирликКГУ «Общеобразовательная школа имени М.Мирманова»
район Бәйтерекс.ШалғайКГУ "СОШ им.Ш.Уалиханова"
Казталовский районс.БолашакКГУ "Комплекс "школа-ясли-сад имени Ахмет Байтұрсынова"
Чингирлауский районс.АкшатКГУ "Общеобразовательная школа имени А.Тихоненко"
Акжаикский районс.КадыркулКГУ «НШ Қадырқұл»
Казталовский районс.СаралжынКГУ «Основная средняя школа имени М.Жунусова»
Теректинский районс.ШоптыкульКГУ «Основная средняя школа Шөптікөл»
Казталовский районс.КособаКГУ «Начальная школа Қособа»
Жангалинский районс.АкбалшыкКГУ«Начальная школа Ақбалшық»
Чингирлауский районс.АкбулакКГУ "Тасмолинская общеобразовательная школа"
район Бәйтерекс.ПавловоКГУ "Павловская начальная  школа"
Чингирлауский районс.АктауКГУ "Основная средняя образовательная школа села Ақтау"
Акжаикский районс.ТасобаКГУ "НШ Тасоба"
район Бәйтерекс.ОркенКГУ "Средний общеобразовательный комплекс "школа-детский сад" Өркен"
Теректинский районс.АйтиевоКГУ "Айтиевская начальная школа"
район Бәйтерекс.Сырым батырКГУ "Красновская начальная  школа"
Акжаикский районс.ТоганКГУ "НШ Тоған"
район Бәйтерекс.КирсановоКГУ "Кирсановская основная средняя школа"
Теректинский районс.ТақсайКГУ "Донецкая начальная школа"
Каратобинский районс.ШалгынКГУ «Основная средняя школа Шалғын»
Акжаикский районс.ТегисжолКГУ "НШ Тегісжол"
Сырымский районс.ЖыракудукКГУ "Общеобразовательная школа Жырақұдық"
Акжаикский районс.СамалКГУ "НШ Самал"
Каратобинский районс.ТоленКГУ «Основная средняя школа Төлен»
Акжаикский районс.КамыстыкольКГУ "НШ Қамыстыкөл"
Каратобинский районс.АлакольКГУ «Основная средняя школа Алакөл»
Сырымский районс.КогерисКГУ "Основная средняя школа Көгеріс"
Каратобинский районс.СаулеКГУ «Основная средняя школа Жақсыбай»
Каратобинский районс.БесобаКГУ «Начальная школа имени А.Адилова»
Таскалинский районс.Чижа 1КГУ"Общеобразовательная Первочижинская начальная школа"
Чингирлауский районс.АлмазноеКГУ "Комплекс "школа-ясли-детский сад" Алмаз"
Акжаикский районс.ТайпакКГУ «Школа-гимназия Тайпақ»
Чингирлауский районс.АщысайКГУ "Ащысайский комплекс "школа-ясли-детский сад"
Акжаикский районс.ЖанажолКГУ «ОСШ  Жаңажол»
Акжаикский районс.ШабдаржапКГУ «Общеобразовательная школа им. Хиуаз Доспановой»
Акжаикский районс.ЖанабулакКГУ «Общеобразовательная школа Жаңабұлақ»
Каратобинский районс.УшанаКГУ «Общеобразовательная школа имени Б.Аманшина»
Сырымский районс.ЖымпитыКГУ «Школа-лицей»
Таскалинский районс. ЫнтымақКГУ "Начальная школа Ынтымак"

В Министерстве отметили, что список не является окончательным и может быть скорректирован в ходе реализации пилотного проекта.