По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, на автодороге Уральск — Бузулук остановили два большегруза Volvo. В одной из машин стражи порядка нашли 1348 коробок с сыром. По подложным документам они перевозились как соль. Примерная стоимость сыра составила 320 миллионов тенге.

В другой фуре полицейские нашли 1755 коробок с сигаретами марки MILANO, без акцизных марок. 87 755 блоков сигарет по подложным документам перевозились как трубы. Примерная стоимость изъятых сигарет составила более 350 миллионов тенге. Подозреваемые с контрабандным товаром намеревались пересечь государственную границу.

Предварительная сумма изъятого товара составила 670 миллионов тенге. По факту проводится расследование.