Полицейские выявляют и пресекают продажу некурительных табачных изделий. Так, в полицию поступило 28 сообщений о продаже и распространении некурительных табачных изделий, в том числе и насвая.

На проблему обратил внимание и глава государства. Касым-Жомарт Токаев на третьем заседании Национального курултая отметил, что употребление насвая — это одна из самых вредных и постыдных привычек. Насвай изготавливается кустарным методом в антисанитарных условиях. В нём содержатся вещества, вызывающие различные заболевания, в том числе рак.

— В настоящее время предусмотрен запрет на ввоз, производство, продажу и распространение некурительных табачных изделий, в том числе насвая. Незаконная продажа некурительных табачных изделий влечет штраф в размере 25 МРП, а это свыше 92 тысяч тенге. Органы внутренних дел совместно с общественностью с 18 по 31 марта проведут республиканское оперативно-профилактическое мероприятие. Населению разъяснят вред потребления насвая. Нарушивших правила будут привлекать к ответственности, — сообщили в МВД РК.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что запрещается потребление любых табачных изделий в общественных местах. За это грозит штраф в 15 МРП (55 380 тенге), при повторном нарушении — 20 МРП (73 840 тенге).

Табачные изделия запрещается употреблять:

в помещениях и на территории организаций образования, а также для отдыха несовершеннолетних;

в помещениях организаций здравоохранения;

в пунктах общественного питания;

в объектах культуры, музеях, библиотеках и лекториях, кинотеатрах, театрах, цирках, концертных, выставочных залах, организациях спорта и физкультурно-оздоровительных организациях, на спортивных аренах;

в ночных клубах, на дискотеках;

в поездах, на судах воздушного, морского и речного транспорта, а также в салонах общественного транспорта, метро, такси;

в аэропортах, вокзалах, на закрытых остановках общественного транспорта;

в государственных органах и организациях;

в помещениях, являющихся рабочими местами и рабочими зонами;

в подъездах домов;

в помещениях и на территории автозаправочных станций;

на детских площадках;

в подземных переходах;

в автомобилях при несовершеннолетних лицах.

Нарушителей полицейские ЗКО будут выявлять с помощью камер видеонаблюдения. Также стражи порядка будут реагировать на сообщения рядовых граждан и СМИ. Любителей плевать в общественных местах тоже ждёт наказание в виде штрафа в 5 МРП (18 460 тенге), за повторное нарушение — 10 МРП (36 920 тенге).

А вот за продажу насвая и снюса (вид некурительного табака - прим. автора) грозит штраф в 25 МРП или 92 300 тенге. Рейды начались18 марта.