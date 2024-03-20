Как сообщили в РГП «Казгидромет», в связи с повышением температуры воздуха с 21-24 марта в Западно-Казахстанской области ожидается интенсивное таяние льда и снега, формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

Погода на 21 марта: