Как сообщили в РГП «Казгидромет», в связи с повышением температуры воздуха с 21-24 марта в Западно-Казахстанской области ожидается интенсивное таяние льда и снега, формирование талого стока, подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.
Погода на 21 марта:
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Атырау осадков не ожидается. Днём будет +5..+7 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Актобе осадков не ожидается. Днём 0..+2 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
- В Актау синоптики прогнозируют дождь. Днём ожидается до +7..+9 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Порывы ветра до 14 метров в секунду.