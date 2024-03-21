Как сообщили в акимате Уральска, в случае паводка горожане могут звонить по номерам телефонов: 24-01-94, 24-05-70, +7 771 131 91 61 (WhatsApp). При обращении необходимо указывать полное имя, адрес, контактный номер и видеозапись.