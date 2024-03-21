— В прошлом году сумма недостач при ведении бухгалтерского учета и отчетности составила 53,8 миллиардов тенге. В связи с этим ревизионная комиссия провела 15 проверок в 58 объектах государственного аудита. За счет выполнения работ, поставки товаров, возмещения в бюджет, а также корректировки ведения бухгалтерского учета и отчетности возместили 57,4 миллиардов тенге, — сказал Конысов.

В прошлом году ревизионная комиссия выявила бухгалтерские нарушения в регионе на сумму 53,8 миллиардов тенге. Об этом на брифинге рассказал временно исполняющий обязанности председателя ревизионной комиссии по Атырауской области Нурбол Конысов.Кроме того, общая сумма нарушений, выявленных по причине несоблюдения законодательства РК, достигла 27,1 миллиардов тенге. Из них сумма финансовых нарушений — 4,4 миллиардов тенге, неэффективно использованных бюджетных средств — 4,2 миллиардов тенге, неэффективно спланированных — 18,5 миллиардов тенге.