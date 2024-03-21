В прошлом году ревизионная комиссия выявила бухгалтерские нарушения в регионе на сумму 53,8 миллиардов тенге. Об этом на брифинге рассказал временно исполняющий обязанности председателя ревизионной комиссии по Атырауской области Нурбол Конысов.
— В прошлом году сумма недостач при ведении бухгалтерского учета и отчетности составила 53,8 миллиардов тенге. В связи с этим ревизионная комиссия провела 15 проверок в 58 объектах государственного аудита. За счет выполнения работ, поставки товаров, возмещения в бюджет, а также корректировки ведения бухгалтерского учета и отчетности возместили 57,4 миллиардов тенге, — сказал Конысов.
Кроме того, общая сумма нарушений, выявленных по причине несоблюдения законодательства РК, достигла 27,1 миллиардов тенге. Из них сумма финансовых нарушений — 4,4 миллиардов тенге, неэффективно использованных бюджетных средств — 4,2 миллиардов тенге, неэффективно спланированных — 18,5 миллиардов тенге.