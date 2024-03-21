В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что мужчина с конца 2023 года в Telegram переписывался с неким Владимиром Евсеевым. В мессенджере он обещал большую прибыль в инвестировании нефтяной компании и в торговле криптовалюты.

За несколько месяцев потерпевший «инвестировал» на покупку акции компании более 14 миллионов тенге личных сбережений. Деньги переводил через приложение банка на различные счета. В итоге лишился крупной суммы денег.

Департамент полиции напоминает, что нужно держать в секрете данные банковских карт и не сообщать коды из СМС, а также не переводить деньги незнакомцам.