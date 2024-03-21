Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади «Астана» поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз, передает Акорда.

В своем выступлении глава государства отметил, что наш народ, следуя древним традициям, подошел к Наурыз мейрамы в единении и согласии.

– Испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Народная мудрость гласит: «Доброе слово – это половина блага». Издавна было принято начинать новый год с хороших намерений и полезных дел. В этот день наши гостеприимные соотечественники накрывают щедрый дастархан и обращаются друг к другу с добрыми пожеланиями, расчищают родники и высаживают деревья, наводят порядок и чистоту. Праздник, воплощающий самые благородные качества и ценности нашего народа, в этом году совпал с месяцем Рамазан. Это символично отражает гармонию религии и традиций на казахской земле, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что с этого года Наурыз празднуется в течение 10 дней, а сегодня отмечается Ынтымақ күні – День солидарности.

– Единство и солидарность входят в число главных ценностей нашего народа. Мы должны культивировать такие благородные качества, как забота и доброжелательность. Убежден, что незыблемость единства и солидарности является надежным фундаментом устойчивого развития страны, – подчеркнул глава государства.

По словам Токаева, Наурыз мейрамы, символизирующий обновление и возрождение, в этом году знаменует собой новый этап развития общества. Определены основополагающие ценности, которые находят живой отклик в сердцах всех граждан.