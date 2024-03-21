Касым-Жомарт Токаев, находящийся с рабочей поездкой в Алматы, в ходе торжественного мероприятия на площади «Астана» поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз, передает Акорда.
В своем выступлении глава государства отметил, что наш народ, следуя древним традициям, подошел к Наурыз мейрамы в единении и согласии.
– Испокон веков наши предки встречали Наурыз как начало года. Сегодня Наурыз стал общенациональным праздником. Его ждут и отмечают все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Народная мудрость гласит: «Доброе слово – это половина блага». Издавна было принято начинать новый год с хороших намерений и полезных дел. В этот день наши гостеприимные соотечественники накрывают щедрый дастархан и обращаются друг к другу с добрыми пожеланиями, расчищают родники и высаживают деревья, наводят порядок и чистоту. Праздник, воплощающий самые благородные качества и ценности нашего народа, в этом году совпал с месяцем Рамазан. Это символично отражает гармонию религии и традиций на казахской земле, – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что с этого года Наурыз празднуется в течение 10 дней, а сегодня отмечается Ынтымақ күні – День солидарности.
– Единство и солидарность входят в число главных ценностей нашего народа. Мы должны культивировать такие благородные качества, как забота и доброжелательность. Убежден, что незыблемость единства и солидарности является надежным фундаментом устойчивого развития страны, – подчеркнул глава государства.
По словам Токаева, Наурыз мейрамы, символизирующий обновление и возрождение, в этом году знаменует собой новый этап развития общества. Определены основополагающие ценности, которые находят живой отклик в сердцах всех граждан.
– Перед нашей страной стоит высокая цель – построение Справедливого Казахстана. Мы стремимся создать справедливое общество, в котором честный труд открывает дорогу к успеху. Такое общество могут построить только ответственные граждане. Справедливость и честность – это неотделимые друг от друга понятия. В обществе, которое мы строим, будут обеспечены равные возможности для всех. Справедливое государство – это верховенство закона и порядка. Чтобы стать передовым государством, мы все должны уверенно смотреть в будущее. Мы связываем наши надежды с молодежью, в руках которой будущее Казахстана. Мы всегда поддерживаем активных, обладающих ясным сознанием, интеллектуальных, честных, открытых молодых людей, – заявил президент.