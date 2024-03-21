Сколько будет стоить новый полигон для ТБО в Уральске

Заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев рассказал, что в этом году реализуют программу управления отходами на 2024-2028 годы по Уральску. Для этого уже провели конкурс по государственным закупкам. Тендер по подготовке программы выиграла компания «Ак Терек KZ» на сумму 3,7 миллиона тенге.

Целью программы является раздельный сбор, хранение, непрерывный выброс, переработка, утилизация и обезвреживание опасных компонентов бытовых отходов. В данный момент она полностью подготовлена.

Площадь действующего полигона ТБО составляет 35 гектаров и располагается он в Зачаганске. Объект ввели в эксплуатацию в 1975 году. За сутки туда доставляют и сортируют до 1000 квадратных метров мусора. После сортировки мусором, который не подлежит переработке, занимается ТОО ICM Recycling. По данным исследовательского предприятия ТОО «Уралводпроект», сейчас на полигоне накопилось 1,8 миллиона кубометров твердых бытовых отходов.

— Сейчас разрабатывают проект по рекультивации полигона ТБО. Он находится на экспертизе. Результаты получим предположительно в конце апреля. Проект недешевый, рекультивация полигона обойдется в 23 миллиарда тенге и предусматривает полную ликвидацию мусора. Такой метод ранее не внедрялся и не использовался на территории Казахстана, — заявил Жандос Дуйсенгалиев.

Вместе с тем замакима города отметил, что в районе Байтерек недалеко от поселка Белес выделили земельный участок площадью 70 гектаров. Это в два раза больше действующего полигона. Подготовили технико-экономическое обоснование, получили положительный результат экспертизы. В данный момент готовят проектно-сметную документацию. Примерная стоимость составит 8 миллиардов тенге. В новом полигоне для ТБО предусмотрят сортировку мусора, новую спецтехнику, противопожарную технику.

Глава региона Нариман Турегалиев спросил, если в год из территории города вывозится 65 тонн мусора, то сколько тонн из этого мусора подлежит переработке. Жандос Дуйсенгалиев признал, что эта цифра небольшая и составляет около 10-15%. Переработкой занимаются 12 предприятий. Сортируют в основном картон и пластик.

Замакима города отметил, что горожане пока не хотят сами сортировать мусор. Аким области заявил, что среди населения плохо проводят разъяснительную работу о необходимости сортировки мусора.

Стоит отметить, что летом действующий полигон приносит немало неудобств горожанам, в частности жителям поселка Зачаганск. Скопившийся газ и неосторожное обращение с огнём часто становятся причинами возникновения пожаров. Мусор тлеет, а запах гари доходит до территории города.