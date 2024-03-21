— Во время рейдов разыскивают должников, уклоняющихся от уплаты алиментов. Также определяют их адреса и помещают автомобили на специальную штрафстоянку, — сообщила руководитель территориального отдела обеспечения исполнительного производства областного департамента юстиции Салтанат Кужанова.По ее словам, такие рейды проводят ежеквартально. С начала этого года 53 должника, уклонившихся от уплаты алиментов, привлекли к административной ответственности. По данным статистики, на сегодняшний день в исполнительном производстве государственных и частных судебных исполнителей Атырауской области находятся документы 9 640 человек по уплате алиментов. Из них исполнительные документы 5 199 человек своевременно исполняются, то есть идёт удержание с заработной платы. Свои обязательства добровольно исполняют 1 875 должников. Остальные 2 566 человек сознательно уклонялись от уплаты алиментов. Общая задолженность по алиментам составила более 162 миллионов тенге. Стоит отметить, что рейды по взысканию алиментов продлятся до 29 марта.
