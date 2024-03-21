  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +2..+4 градусов, ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау осадков не ожидается. Днём будет +8..+10 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе — переменная облачность. Днём +1..+3 градусов. Ночью похолодает до -8..-10 градусов. Ветер до 10 метров в секунду.
  • В Актау синоптики прогнозируют погоду без осадков. Днём ожидается до +10..+12 градусов. Ночью похолодает до 0..+2 градусов. Порывы ветра до 12 метров в секунду.