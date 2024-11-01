Starlink не сможет работать в Казахстане без строительства наземной станции

Министр также сообщил, что Комитет нацбезопасности обсуждает, можно ли разрешить работу Starlink в стране после завершения пилотного проекта. Комитет требует, чтобы компания построила наземную станцию и станцию сопряжения.

Министр цифрового развития Жаслан Мадиев сообщил, что Starlink не сможет работать в Казахстане, если компания не построит наземную станцию к 2026 году.

— В 2026 году пилотный проект заканчивается. Если Starlink к этому времени не построит наземную станцию, то, скорее всего, он здесь официально работать не будет, — заявил глава ведомства.

Министр также сообщил, что Комитет нацбезопасности обсуждает, можно ли разрешить работу Starlink в стране после завершения пилотного проекта. Комитет требует, чтобы компания построила наземную станцию и станцию сопряжения. Пока переговоры не завершены, продажа терминалов Starlink для населения на коммерческой основе в Казахстане запрещена. Пилотный проект продлится до 1 ноября 2026 года. На данный момент к спутниковому интернету подключены более 1800 школ страны.

— SpaceX – это очень большая американская компания. Она работает в разных странах, поэтому здесь как-то продавить, уговорить – непростое дело. Поэтому нельзя сказать, что переговоры затянулись, — заключил Мадиев.

Напомним, что вести переговоры с компанией Илона Маска о спутниковом интернете начали еще в 2021 году. Всего к высокоскоростному интернету в ЗКО планируется подключить 160 школ. Сейчас к Starlink уже подключили 137 школ.