Житель Атырау подал в суд на стоматологию

Житель Атырау, являющийся инвалидом II группы подал в суд на стоматологию и просил взыскать 1 миллион тенге морального вреда. Ему некачественно пролечили зубы. Дело рассматривалось в городском суде.

Житель Атырау, являющийся инвалидом II группы подал в суд на стоматологию и просил взыскать 1 миллион тенге морального вреда. Ему некачественно пролечили зубы. Дело рассматривалось в городском суде.

Так, после лечения, у пациента не прошла зубная боль. Он вынужден был вновь обратиться к врачу стоматологической клиники. Врач не осмотрел зуб, сказав мужчине прийти снова на прием, тогда когда опухнет десна.

Далее у пациента начался отёк десны, и истец снова обратился к тому же стоматологу. Тот в свою очередь выписал ему направление в областную больницу для получения лечения. В больнице мужчина перенес операцию по удалению абсцесса, лечился длительное время.

Во время суда стороны заключили медиативное соглашение. Ответчик обязался выплатить пациенту 100 тысяч тенге в качестве моральной компенсации и возместить затраты на медикаменты.

Судебный акт вступил в законную силу.