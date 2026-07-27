Список аварийных домов, которые снесут в ЗКО по программе реновации

В ЗКО утвердили список домов, которые снесут в рамках программы реновации в 2026–2029 годах. Всего в перечень вошли 12 зданий: 10 находятся в Уральске, ещё два — в селе Таскала. Список опубликован на сайте акимата ЗКО.

В 2026 году под снос попадут три дома в Уральске:

улица Аманжолова, 14,

проспект Абая, 44,

улица Караша, 33/1.

В 2027 году планируется снести четыре дома:

Уральск — улица Акотау, 14,

Уральск — улица Акотау, 16,

село Таскала — улица Сабырова, 2,

село Таскала — улица Игілік, 9.

В 2028 году демонтируют ещё два дома в Уральске:

улица Пугачева, 28,

улица Токая, 27.

В 2029 году снесут последние три дома из списка:

улица Чурина, 99,

улица Аманжолова, 99,

улица Акотау, 23.

На месте старых зданий построят новые жилые дома. По условиям программы реновации инвесторы, которые будут заниматься строительством, обязаны предоставить жильцам временное жильё на время возведения новых квартир.

Напомним, ранее в Уральске начали сносить бывший военный госпиталь — один из самых известных ветхих домов города. После 15 лет ожидания для объекта нашли инвестора, который завершит оформление необходимых документов и приступил к демонтажу здания. На его месте также планируется строительство нового жилого дома.