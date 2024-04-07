В ЗКО сельчанин подал в суд на работодателя и просил взыскать 13 млн тенге

Административное дело рассматривалось в Шынгырауском районном суде. Истец обратился в суд с иском о взыскании невыплаченной зарплаты в 13,5 миллиона тенге. Эти деньги, по его мнению, он недополучил за период работы с июля 2020 года по сентябрь 2022 года. Ответчиком стал глава крестьянского хозяйства.

— Истец в качестве доказательства о трудовой деятельности предоставил в суд доверенность, которую выдал глава крестьянского хозяйства на его имя, о представлении ее интересов во всех банках второго уровня РК. По трудовому кодексу РК трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, — пояснили в суде.

Оказалось, что между сторонами трудовой договор не заключался. Между сторонами фактически возникли не трудовые, а гражданско-правовые отношения, поскольку истец оказывал услуги на представительство.

Суд рассмотрел гражданское дело и отказал в удовлетворении иска. Решение не вступило в законную силу.