— Из водоёмов Саратовской и Оренбургской областей России, близких к нашей области, поступает большое количество воды. Ситуация сложнее, чем была 30 лет назад. Из Приузенского водохранилища в Саратовской области в Караозен поступает 431 кубометр воды в секунду. В настоящее время началась вторая фаза наводнения. Пятого апреля в Орске прорвало дамбу, пострадали населенные пункты и жилые дома. Эта ситуация может угрожать и нашей области. Из Ириклинского водохранилища Оренбурга в секунду отправляется 2 170 кубометров воды. Эти воды в ближайшее время пройдут через реку Урал и направятся в Каспий. В настоящее время уровень воды в Урале поднялся почти до семи метров и приближается к опасной отметке. Вода течёт из русла реки и поступает в 1-й, 2-й, 3-й дачные микрорайоны Уральска, — рассказал аким ЗКО.

— Жители 1-го, 2-го, 3-го дачных микрорайонов должны переехать в эвакуационные пункты, указанные акиматом города, или в безопасные места, выбранные самостоятельно. С самого начала стихийного бедствия мы выполняем работы по устранению паводков в усиленном режиме. В связи с подъёмом реки Урал, укрепляем берега. В это непростое время общественность области всячески поддерживает пострадавших. Помогают предприниматели региона, общественные объединения, бюджетные учреждения, волонтеры и простые жители области, — сказал Нариман Турегалиев.

Глава региона Нариман Турегалиев отметил, что по области все ещё сохраняется угроза паводков. Подтоплено несколько жилых домов в пяти районах области и в Уральске. Кроме того, вода поступила и на дачные участки в окрестностях города. По области эвакуировано около 7 тысяч человек, из них более 3 тысяч детей. В эвакуационных пунктах создали необходимые условия. Помощь пострадавшим от наводнения оказывают тысячи волонтеров. Населению доставляют продукты питания, медикаменты и одежду. Обучение школьников проходит в онлайн-формате.По его словам в Оренбургской области опасный уровень речных вод составляет 890 сантиметров. В настоящее время он достиг 855 сантиметров.