Подготовка к паводковому периоду ведётся с прошлого года.

26 февраля на площади Первого Президента состоялся смотр техники. С 25 по 27 февраля в районе и областном центре проходят республиканские командно-штабные учения «Көктем-2026». Их цель — проверить готовность служб и сил к предстоящему весеннему половодью.

Как рассказал заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, в рамках учений запланировано выполнение 58 задач, из которых 52 будут отработаны на практике. К участию привлечены 1 600 человек и 432 единицы специальной техники из районов и города. По итогам учений будет дана оценка степени готовности региона к паводковому периоду.

— Сегодня на площади проходит смотр техники — аналогичные мероприятия организованы во всех районах. В ходе учений спасателям ставятся условные задачи, например, затопление жилых домов или отдельных участков местности. Все действия служб — от реагирования до ликвидации последствий — отрабатываются в полном объёме, — пояснил Калияр Айтмухамбетов.

По словам замакима, на сегодняшний день высота снежного покрова в области составляет от 20 до 35 сантиметров, а глубина промерзания почвы — от 18 до 83 сантиметров.

— Поддерживается постоянная связь с российскими коллегами. В настоящее время увеличен сброс воды с Ириклинского водохранилища — до 139 кубических метров в секунду. На следующей неделе ожидается прогноз по объёмам сброса воды с верховьев реки Урал. С учётом этих данных будут корректироваться дальнейшие действия, — отметил он.

Заместитель главы области подчеркнул, что подготовка к паводковому периоду ведётся с прошлого года. Уже отремонтировано 12 километров плотин, завершён капитальный ремонт Кировского водохранилища на сумму 2,9 миллиарда тенге. Проведена очистка 150 километров магистральных каналов.

— В прошлом году установили 10 гидрологических постов для мониторинга уровня воды в реках, три из них — автоматизированные. В этом году планируется установка ещё двух постов. Для предупреждения и ликвидации возможных паводков планируется задействовать 5 600 человек, более 2 000 единиц специальной техники, около 500 насосов для откачки воды и 128 плавсредств. Также ведётся заготовка инертных материалов, — пояснил Калияр Айтмухамбетов.

Замакима подчеркнул, что на сегодняшний день остаётся актуальным вопрос дальнейшего контроля за паводковой ситуацией и своевременного реагирования на возможные изменения гидрологической обстановки.

Напомним, ранее в филиале РГП «Казгидромет» по ЗКО сообщили, что, несмотря на повышенные снегозапасы и хорошее осеннее увлажнение в области, уровень половодья в 2026 году может быть сопоставим с уровнем 2025 года. По предварительным прогнозам, в период половодья возможны средние и повышенные подъёмы воды на притоках реки Жайык. Специалисты предупреждают: при резком потеплении и обильных дождях в марте накопленные запасы влаги в снеге могут привести к тало-дождевым паводкам. Наибольший риск возникает, если интенсивное таяние совпадёт с сильными осадками.