— Товары для охоты и рыбалки резко стали пользоваться спросом у покупателей. Особенно берут сапоги, которые продаются вместе с комбинезоном, — рассказал продавец специализированного магазина.

Шестого апреля заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев сообщил, что 12 тысяч жителей Жылыойского района эвакуировали по трём направлениям: в Мангистаускую область, город Атырау и месторождение Тенгиз. Ситуация находится на контроле. Тем не менее в магазинах областного центра выстраиваются очереди, люди скупают надувные лодки, сапоги и продукты.