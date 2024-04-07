Районный центр Уил оставался отрезанным от Актобе из-за паводка с конца марта. На мосту через реку из-за натиска талой воды не выдержала опора. Грузы и людей приходилось переправлять на лодках. Шестого апреля сюда из Капчагая привезли понтоны, которые выделило министерство обороны. Из понтонов военные инженеры собрали два парома.

Вместительность каждого 50-60 человек, грузоподъемность до 40 тонн. Пока запустили один из них. До этого гуманитарный груз, продукты, людей через реку переправляли на лодках.

Фарида ЗАРИП