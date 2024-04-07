— Эвакуировано 7 039 человек, из них 3 661— дети. В пунктах временного размещения остаются 1 455 человека, из них 604 ребёнка. Подготовлены 161 пункт временного размещения, вместимостью 8 596 человек, — пояснили в ведомстве.

В ДЧС ЗКО сообщили, по состоянию на седьмое апреля с начала паводка по области подтопило 581 жилой дом и 245 дворов. Из них 23 дома подтопило в Уральске, 151 в Теректинском районе, 80 в Каратобинском районе, 204 в Сырымском районе, 84 в Бурлинском и 39 в районе Байтерек. Кроме того, подтопило 427 дачных домов. Произошли переливы на 70 участках автодорог, в 60 местах зафиксированы размывы дорожного полотна. Без транспортного сообщения остаются 10 сёл.Сообщается, что отогнано в безопасные места 4 580 голов скота. По предварительным подсчётам падёж скота составляет 643 головы скота.