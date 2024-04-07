Как сообщили в ДЧС Атырауской области, в городе Кульсары Жылыойского района двое мужчин без разрешения самостоятельно выехали на тракторе для обследования затопленного дома. Они съехали в кювет и перевернулись. Их искали в течение суток. Сегодня, седьмого апреля, тела двоих мужчин обнаружили спасатели.