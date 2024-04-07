— Поддержали инициативу оказания первой гуманитарной помощи предприниматели, крупные компании и жители города. С начала паводков пострадавшему населению оказали 256 тонн гуманитарной помощи, из которых 230 тонн продуктов питания, 22 тонны товаров и 4 тонны медикаментов, — пояснил он.

Для оказания помощи пострадавшим от паводков в ЗКО открыли штаб сбора гуманитарной помощи «Гражданский альянс ЗКО». Центр по сбору гуманитарной помощи находится в Уральском колледже информационных технологий по улице Каримуллина 2/1А. По словам президента Гражданского Альянса ЗКО Аслана Тапишева, на сегодня гуманитарную помощь доставили в районы, где объявлен режим ЧС. Штаб проводит ежедневный подсчет оказываемой помощи в 27 эвакуационных пунктах организованных по области.Спецбортом «АirAstana» доставили 10 тонн гуманитарной помощи, организованный управлением молодежной политики города Алматы. Также гуманитарная помощь едет из Астаны, Алматы, Шымкента, Мангыстауской области и из Кыргызстана. На сегодняшний день пострадавшим от паводка граждан свою помощь оказывают свыше 2 500 волонтеров.