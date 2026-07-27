Самовольно покинул часть: солдата-срочника объявили в розыск в Казахстане

Рядовой Мархан А.Е. 2004 года рождения покинул место несения службы 23 июля около 06:30. В этот момент он находился в суточном наряде в качестве дневального. Оружия при себе у солдата не было.

По данным военной полиции Усть-Каменогорска, срочник ушел с территории части в военной форме, однако не исключено, что он мог переодеться в гражданскую одежду. Приметы разыскиваемого: рост: 177 см, вес - около 80 кг, среднего телосложения, волосы черные, короткие, на лице есть родинки.

Сейчас военная полиция совместно с органами внутренних дел проводит масштабные поисковые мероприятия. Дело находится на личном контроле у руководства Главного управления военной полиции ВС РК.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении военнослужащего, просят незамедлительно сообщить по телефонам доверия (конфиденциальность гарантируется):

8 (7232) 62-34-15

8 705 508 39 39

8 775 553 53 35

Стоит отметить, что случаи неуставных отношений и чрезвычайных происшествий в казахстанской армии в последние годы вызывают всё больший резонанс в обществе. Небоевые потери, травматизм и суициды среди военнослужащих срочной службы остаются острой проблемой, о которой регулярно заявляют правозащитники и общественные активисты. Несмотря на то что министерство обороны РК заявляет об усилении контроля и установке камер видеонаблюдения на территориях воинских частей, правозащитники и родственники призывников продолжают настаивать на системных реформах в сфере безопасности и воспитательной работы воооруженных сил.