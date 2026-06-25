Замминистра обороны высказался о гибели военнослужащего Ербаяна Мухтара

В ведомстве прокомментировали трагедию, выразили соболезнования семье и пояснили, какие органы сейчас занимаются проверкой по данному факту.

Заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев 25 июня 2026 года в кулуарах Сената прокомментировал смерть срочника Ербаяна Мухтара, передает Zakon.kz. Спикер выразил глубокие соболезнования семье скончавшегося солдата.

Он отметил, что по факту произошедшего уже начато официальное разбирательство, однако мерами наказания будут заниматься другие ведомства.

- По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновные будут привлечены к ответственности по результатам его расследования, а дисциплинарные взыскания будут применяться руководством Национальной гвардии. Проведение проверки относится к компетенции Министерства внутренних дел, - сказал Жазыкбаев.

Замминистра отдельно подчеркнул, что Министерство обороны собственной проверки по этому делу не проводит, так как это находится вне их юрисдикции.

- Кроме того, помимо МВД проверку осуществляют военная прокуратура и другие уполномоченные органы. На начальном этапе, когда военнослужащий проходил лечение, мы оказывали необходимую помощь. Впоследствии поддерживали связь с семьей. До настоящего времени Министерство обороны оказывало всю возможную поддержку. Насколько мне известно, руководство Национальной гвардии примет участие в церемонии похорон, - добавил спикер.

Напомним, ранее стало известно, что солдат срочной службы Ербаян Мухтар скончался. Позже в Министерстве здравоохранения назвали официальную причину смерти военнослужащего. После трагедии родные погибшего заявили, что отказались от дальнейших разбирательств.